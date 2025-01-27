https://ria.ru/20250127/kallas-1995662470.html

Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России

Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России - РИА Новости, 27.01.2025

Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против... РИА Новости, 27.01.2025

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дональд трамп

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против РФ. "Я ожидаю, что будет принято решение по продлению санкций", - сказала она перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества в Брюсселе. В этой связи она также выразила удовлетворение, что новый президент США Дональд Трамп якобы "оказывает давление на Россию". Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html

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россия, брюссель, сша, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире