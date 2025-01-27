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Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России - РИА Новости, 27.01.2025
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11:02 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kallas-1995662470.html
Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России
Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России - РИА Новости, 27.01.2025
Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:02:00+03:00
2025-01-27T11:02:00+03:00
россия
брюссель
сша
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против РФ. "Я ожидаю, что будет принято решение по продлению санкций", - сказала она перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества в Брюсселе. В этой связи она также выразила удовлетворение, что новый президент США Дональд Трамп якобы "оказывает давление на Россию". Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.
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россия, брюссель, сша, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, США, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций против России

Каллас ждет согласия стран ЕС по продлению санкций против России в понедельник

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против РФ.
"Я ожидаю, что будет принято решение по продлению санкций", - сказала она перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества в Брюсселе.
В этой связи она также выразила удовлетворение, что новый президент США Дональд Трамп якобы "оказывает давление на Россию".
Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России
21 января, 04:22
 
РоссияБрюссельСШАКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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