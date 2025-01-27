https://ria.ru/20250127/izbienie-1995790669.html
Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах
Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах - РИА Новости, 27.01.2025
Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:29:00+03:00
2025-01-27T20:29:00+03:00
2025-01-27T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по поводу информации об избиении ученицы 9-го класса гимназии № 41 города Люберцы в Подмосковье. "В 41-ой гимназии города Люберцы подростки устроили самосуд в отношении ученицы 9-го класса: сначала заставили встать на колени и извиниться, после чего избили и потребовали снять одежду. Все это снимали на видео, которое распространили в "подслушке" школы. Как сообщают, сейчас администрация гимназии 41 якобы пытается активно "замять эту историю". По инфо от подростков, вся эта история каким-то образом взаимосвязана с недавней ситуацией с избиением девочки в Котельниках. Обратимся в Следственный комитет с просьбой провести проверку", - сообщила Мизулина. Комментарием руководства школы и правоохранительных органов по поводу информации об инциденте в образовательном учреждении РИА Новости пока не располагают. Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео. Возбуждено уголовное дело. Сейчас потерпевшая в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что начала собственную проверку по факту избиения школьницы в Котельниках, отметив, что необходимо разобраться в причинах такой жестокости.
https://ria.ru/20250117/delo-1994240760.html
https://ria.ru/20250127/izbienie-1995788873.html
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россия, московская область (подмосковье), люберцы, происшествия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Происшествия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах
Мизулина попросит СК проверить информацию об избиении девятиклассницы в Люберцах