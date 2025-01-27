https://ria.ru/20250127/izbienie-1995790669.html

Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах

Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах - РИА Новости, 27.01.2025

Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:29:00+03:00

2025-01-27T20:29:00+03:00

2025-01-27T20:29:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

люберцы

происшествия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по поводу информации об избиении ученицы 9-го класса гимназии № 41 города Люберцы в Подмосковье. "В 41-ой гимназии города Люберцы подростки устроили самосуд в отношении ученицы 9-го класса: сначала заставили встать на колени и извиниться, после чего избили и потребовали снять одежду. Все это снимали на видео, которое распространили в "подслушке" школы. Как сообщают, сейчас администрация гимназии 41 якобы пытается активно "замять эту историю". По инфо от подростков, вся эта история каким-то образом взаимосвязана с недавней ситуацией с избиением девочки в Котельниках. Обратимся в Следственный комитет с просьбой провести проверку", - сообщила Мизулина. Комментарием руководства школы и правоохранительных органов по поводу информации об инциденте в образовательном учреждении РИА Новости пока не располагают. Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео. Возбуждено уголовное дело. Сейчас потерпевшая в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что начала собственную проверку по факту избиения школьницы в Котельниках, отметив, что необходимо разобраться в причинах такой жестокости.

https://ria.ru/20250117/delo-1994240760.html

https://ria.ru/20250127/izbienie-1995788873.html

россия

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россия, московская область (подмосковье), люберцы, происшествия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)