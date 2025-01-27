https://ria.ru/20250127/izbienie-1995788873.html

В Ярославле проверяют сообщение об избиении мужчины подростками

В Ярославле проверяют сообщение об избиении мужчины подростками - РИА Новости, 27.01.2025

В Ярославле проверяют сообщение об избиении мужчины подростками

Следственные органы и полиция проверяют опубликованную в соцсетях информацию о том, что группа примерно из 15 подростков избила мужчину на остановке у торгового РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:06:00+03:00

2025-01-27T20:06:00+03:00

2025-01-27T20:06:00+03:00

россия

ярославль

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Следственные органы и полиция проверяют опубликованную в соцсетях информацию о том, что группа примерно из 15 подростков избила мужчину на остановке у торгового центра в Ярославле. Жительница Ярославля опубликовала историю в соцсетях, в которой рассказала, что группа из 15 подростков жестоко избила ее сына на остановке в торгового центра. По ее словам, трое пинали его ногами, пока он не потерял сознание. Женщина отметила, что инцидент произошел вечером 25 января. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками регионального следственного управления выявлена информация о том, что… в отношении мужчины совершены противоправные действия со стороны трех несовершеннолетних лиц, в связи с чем ему были причинены телесные повреждения… Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что тоже занялись выяснением обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20250109/ulan-ude-1992980508.html

россия

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ярославль, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)