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В Ярославле проверяют сообщение об избиении мужчины подростками
В Ярославле проверяют сообщение об избиении мужчины подростками - РИА Новости, 27.01.2025
В Ярославле проверяют сообщение об избиении мужчины подростками
Следственные органы и полиция проверяют опубликованную в соцсетях информацию о том, что группа примерно из 15 подростков избила мужчину на остановке у торгового РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:06:00+03:00
2025-01-27T20:06:00+03:00
2025-01-27T20:06:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Следственные органы и полиция проверяют опубликованную в соцсетях информацию о том, что группа примерно из 15 подростков избила мужчину на остановке у торгового центра в Ярославле. Жительница Ярославля опубликовала историю в соцсетях, в которой рассказала, что группа из 15 подростков жестоко избила ее сына на остановке в торгового центра. По ее словам, трое пинали его ногами, пока он не потерял сознание. Женщина отметила, что инцидент произошел вечером 25 января. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками регионального следственного управления выявлена информация о том, что… в отношении мужчины совершены противоправные действия со стороны трех несовершеннолетних лиц, в связи с чем ему были причинены телесные повреждения… Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что тоже занялись выяснением обстоятельств случившегося.
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россия, ярославль, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Ярославль, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ярославле проверяют сообщение об избиении мужчины подростками
СК и МВД проверяют информацию об избиении мужчины подростками в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Следственные органы и полиция проверяют опубликованную в соцсетях информацию о том, что группа примерно из 15 подростков избила мужчину на остановке у торгового центра в Ярославле.
Жительница Ярославля опубликовала историю в соцсетях, в которой рассказала, что группа из 15 подростков жестоко избила ее сына на остановке в торгового центра. По ее словам, трое пинали его ногами, пока он не потерял сознание. Женщина отметила, что инцидент произошел вечером 25 января.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками регионального следственного управления выявлена информация о том, что… в отношении мужчины совершены противоправные действия со стороны трех несовершеннолетних лиц, в связи с чем ему были причинены телесные повреждения… Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области.
В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что тоже занялись выяснением обстоятельств случившегося.