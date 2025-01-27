https://ria.ru/20250127/italiya-1995727224.html

Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы

Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы - РИА Новости, 27.01.2025

Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы

Министерство юстиции Италии подтвердило, что украинские военные захватили гражданина страны, пиццайоло Джанни Ченни, но не подтвердило информацию о запросе на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:53:00+03:00

2025-01-27T15:53:00+03:00

2025-01-27T15:53:00+03:00

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РИМ, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Италии подтвердило, что украинские военные захватили гражданина страны, пиццайоло Джанни Ченни, но не подтвердило информацию о запросе на его выдачу, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант", - заявил собеседник агентства. Ранее портал today.it сообщал, что Италия направила на Украину запрос на экстрадицию Ченни, захваченного в начале января под Купянском. В отношении него на родине вынесен судебный приговор на семь лет заключения за домогательство к несовершеннолетней. Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости о тюремном наказании за совершенное домогательство, представитель Минюста назвал "теоретически возможным" заключение Ченни, если преступление было совершено в стране и приговор вынесен итальянским судьей. Десятого января то же издание today.it опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. В видеоролике, записанном украинскими военными, Ченни заявлял о желании вернуться в Италию. Источник РИА Новости в МИД Италии после проверки информации назвал содержание статьи недостоверным. Согласно последней информации today.it, Ченни находится в больнице под наблюдением украинских военных, поскольку имеет проблемы с дыхательными путями и несколько ссадин. В Италии бывшего пиццайоло ждет тюрьма. Как следует из материалов итальянского суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, на родине Ченни был судим дважды. Согласно документу, в 2016 году он был приговорен к 7 годам и 2 месяцам тюрьмы по обвинению в домогательстве к девочке - дочке кузины своей девушки. Заявлениям итальянца о связи с матерью девочки суд доказательств не нашел. Российская жена Ченни Екатерина сообщала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове. По ее словам, с ней никто не связывается, всю информацию ей приходится узнавать самой. Екатерина Ченни отметила, что направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России. Ранее она обращалась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html

https://ria.ru/20250126/britanija-1995553384.html

https://ria.ru/20250118/plennyy-1994331514.html

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