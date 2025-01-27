Рейтинг@Mail.ru
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/italiya-1995727224.html
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы - РИА Новости, 27.01.2025
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы
Министерство юстиции Италии подтвердило, что украинские военные захватили гражданина страны, пиццайоло Джанни Ченни, но не подтвердило информацию о запросе на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:53:00+03:00
2025-01-27T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
россия
министерство юстиции италии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993470753_0:323:871:813_1920x0_80_0_0_eb5d27e91a2f2834f362110c08bdede5.jpg
РИМ, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Италии подтвердило, что украинские военные захватили гражданина страны, пиццайоло Джанни Ченни, но не подтвердило информацию о запросе на его выдачу, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант", - заявил собеседник агентства. Ранее портал today.it сообщал, что Италия направила на Украину запрос на экстрадицию Ченни, захваченного в начале января под Купянском. В отношении него на родине вынесен судебный приговор на семь лет заключения за домогательство к несовершеннолетней. Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости о тюремном наказании за совершенное домогательство, представитель Минюста назвал "теоретически возможным" заключение Ченни, если преступление было совершено в стране и приговор вынесен итальянским судьей. Десятого января то же издание today.it опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. В видеоролике, записанном украинскими военными, Ченни заявлял о желании вернуться в Италию. Источник РИА Новости в МИД Италии после проверки информации назвал содержание статьи недостоверным. Согласно последней информации today.it, Ченни находится в больнице под наблюдением украинских военных, поскольку имеет проблемы с дыхательными путями и несколько ссадин. В Италии бывшего пиццайоло ждет тюрьма. Как следует из материалов итальянского суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, на родине Ченни был судим дважды. Согласно документу, в 2016 году он был приговорен к 7 годам и 2 месяцам тюрьмы по обвинению в домогательстве к девочке - дочке кузины своей девушки. Заявлениям итальянца о связи с матерью девочки суд доказательств не нашел. Российская жена Ченни Екатерина сообщала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове. По ее словам, с ней никто не связывается, всю информацию ей приходится узнавать самой. Екатерина Ченни отметила, что направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России. Ранее она обращалась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
https://ria.ru/20250126/britanija-1995553384.html
https://ria.ru/20250118/plennyy-1994331514.html
италия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993470753_0:242:871:895_1920x0_80_0_0_5479e0becddef47fab6676183f4c052f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, россия, министерство юстиции италии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Россия, Министерство юстиции Италии, Вооруженные силы Украины
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы

Минюст Италии: ВСУ действительно захватили в плен мастера по выпечке пиццы Ченни

© Фото : соцсетиДжанни Ченни
Джанни Ченни - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : соцсети
Джанни Ченни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Италии подтвердило, что украинские военные захватили гражданина страны, пиццайоло Джанни Ченни, но не подтвердило информацию о запросе на его выдачу, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант", - заявил собеседник агентства.
Бойцы на тренировке - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"После этого поняли, что нам врали". Как солдаты ВСУ бьются за Россию
Вчера, 08:00
Ранее портал today.it сообщал, что Италия направила на Украину запрос на экстрадицию Ченни, захваченного в начале января под Купянском. В отношении него на родине вынесен судебный приговор на семь лет заключения за домогательство к несовершеннолетней.
Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости о тюремном наказании за совершенное домогательство, представитель Минюста назвал "теоретически возможным" заключение Ченни, если преступление было совершено в стране и приговор вынесен итальянским судьей.
Десятого января то же издание today.it опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. В видеоролике, записанном украинскими военными, Ченни заявлял о желании вернуться в Италию.
Источник РИА Новости в МИД Италии после проверки информации назвал содержание статьи недостоверным.
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
СМИ раскрыли, как украинцы вывозят детей в Британию
26 января, 15:04
Согласно последней информации today.it, Ченни находится в больнице под наблюдением украинских военных, поскольку имеет проблемы с дыхательными путями и несколько ссадин.
В Италии бывшего пиццайоло ждет тюрьма. Как следует из материалов итальянского суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, на родине Ченни был судим дважды. Согласно документу, в 2016 году он был приговорен к 7 годам и 2 месяцам тюрьмы по обвинению в домогательстве к девочке - дочке кузины своей девушки. Заявлениям итальянца о связи с матерью девочки суд доказательств не нашел.
Российская жена Ченни Екатерина сообщала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове. По ее словам, с ней никто не связывается, всю информацию ей приходится узнавать самой.
Екатерина Ченни отметила, что направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России.
Ранее она обращалась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".
Жители Украины проходят польско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Пленный пограничник рассказал, кем считают украинцев в Британии и Франции
18 января, 07:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаРоссияМинистерство юстиции ИталииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала