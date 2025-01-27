https://ria.ru/20250127/indiya-1995829749.html

Эксперт призвал деловых людей из России и Индии больше общаться

Эксперт призвал деловых людей из России и Индии больше общаться - РИА Новости, 28.01.2025

Эксперт призвал деловых людей из России и Индии больше общаться

Деловым людям России и Индии надо прилагать больше усилий, чтобы узнать потребности друг друга, чаще устраивая совместные встречи, конференции, круглые столы,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-27T18:36:00+03:00

2025-01-27T18:36:00+03:00

2025-01-28T09:11:00+03:00

россия

индия

нью-дели

экономика

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Деловым людям России и Индии надо прилагать больше усилий, чтобы узнать потребности друг друга, чаще устраивая совместные встречи, конференции, круглые столы, только таким образом может быть реализован огромный потенциал торгово-экономических отношений двух стран, заявил РИА Новости младший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Правеш Гупта. "Нельзя не радоваться тому, как развиваются за последние два года торгово-экономические отношения двух стран, товарооборот между которыми бьет все рекорды", - сказал он в кулуарах российско-индийской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". В отношениях этих, правда, существует, по его словам, серьезный дисбаланс, поскольку товарооборот растет главным образом за счет торговли в сфере энергетики. "Это хорошо для обеих сторон, но недостаточно. Ведь у торгово-экономических связей двух стран огромный потенциал",- подчеркнул собеседник агентства. "Трудно назвать область, где наши бизнесмены не могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество. Это прежде всего сектор АПК, и сфера медицины, и машиностроительная продукция, и электроника, и новейшие технологии, например",- добавил Гупта. По его мнению, надо диверсифицировать торгово-экономическое партнерство между Нью-Дели и Москвой. "Деловым людям необходимо прилагать больше усилий, чтобы узнавать рынки друг друга, их реальные потребности, пока тут явный пробел", - считает эксперт. "Это кажется парадоксом. Россию и Индию уже не одно десятилетие связывают отношения истинной дружбы. В моей стране невозможно найти тех, кто дурно бы думал или высказывался бы о России. Аналогичные добрые чувства, знаю, испытывают и россияне к индийцам. Дело за малым. Взаимную симпатию нужно скорее конвертировать в конкретные знания, чаще встречаясь друг с другом, проводя встречи, конференции, круглые столы, которые приведут к еще большим конкретным делам, инвестициям в самых разных отраслях многогранных торгово-экономических отношений",- заключил Гупта.

https://ria.ru/20241211/indiya-1988607554.html

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индия, нью-дели, экономика, международный дискуссионный клуб "валдай"