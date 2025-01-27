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Индийский эксперт призвал работать с Россией над проектами в мирном атоме - РИА Новости, 28.01.2025
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18:59 27.01.2025 (обновлено: 08:58 28.01.2025)
https://ria.ru/20250127/indiya-1995828509.html
Индийский эксперт призвал работать с Россией над проектами в мирном атоме
Индийский эксперт призвал работать с Россией над проектами в мирном атоме - РИА Новости, 28.01.2025
Индийский эксперт призвал работать с Россией над проектами в мирном атоме
Индии и России следует совместно работать над новыми проектами в сфере мирного атома, чтобы, в том числе, диверсифицировать торговые отношения, которые... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-27T18:59:00+03:00
2025-01-28T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индии и России следует совместно работать над новыми проектами в сфере мирного атома, чтобы, в том числе, диверсифицировать торговые отношения, которые основываются в больше степени только на торговле нефтью, сказал в понедельник директор Международного фонда Вивекананды (Индия) Арвинд Гупта. "За последние несколько десятилетий мы выработали очень широкую повестку сотрудничества по всем вопросам и даже были созданы специальные рамки, чтобы продвигать это сотрудничество. В этом наша сила, но мы должны оставаться реалистами", - сказал он на открытии российско-индийской конференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай". Он призвал уделять больше внимания раскрытию потенциала отношений Индии и России и изучить "те моменты, где мы потерпели поражение, и подумаем, почему мы потерпели там поражение". "Одним из столпов наших привилегированных стратегических отношений партнерства являются вопросы безопасности. Но есть ли какие-то новые идеи? Вот что мы должны обсуждать сейчас. В этом кроется наш потенциал, еще не раскрытый. Это касается и энергетического партнерства, сотрудничества в ядерной сфере. Допустим, мы могли бы строить большее количество современных реакторов, но что еще мы можем сделать в этой сфере", - добавил эксперт. По его словам, "помимо торговли нефтью, наши (торговые - ред.) отношения находятся в стадии стагнации. При этом он подчеркнул, что российско-индийские отношения устояли перед лицом вызовов современного мира и двум странам следует "отталкиваться от того капитала доверия, который они накопили за годы".
https://ria.ru/20241119/peskov-1984630253.html
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
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индия, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Индия, Россия, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Индийский эксперт призвал работать с Россией над проектами в мирном атоме

Гупта призвал РФ и Индию работать над новыми проектами в сфере мирного атома

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАрвинд Гупта, участник международного дискуссионного клуба "Валдай"
Арвинд Гупта, участник международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Арвинд Гупта, участник международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индии и России следует совместно работать над новыми проектами в сфере мирного атома, чтобы, в том числе, диверсифицировать торговые отношения, которые основываются в больше степени только на торговле нефтью, сказал в понедельник директор Международного фонда Вивекананды (Индия) Арвинд Гупта.
"За последние несколько десятилетий мы выработали очень широкую повестку сотрудничества по всем вопросам и даже были созданы специальные рамки, чтобы продвигать это сотрудничество. В этом наша сила, но мы должны оставаться реалистами", - сказал он на открытии российско-индийской конференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай".
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Он призвал уделять больше внимания раскрытию потенциала отношений Индии и России и изучить "те моменты, где мы потерпели поражение, и подумаем, почему мы потерпели там поражение".
"Одним из столпов наших привилегированных стратегических отношений партнерства являются вопросы безопасности. Но есть ли какие-то новые идеи? Вот что мы должны обсуждать сейчас. В этом кроется наш потенциал, еще не раскрытый. Это касается и энергетического партнерства, сотрудничества в ядерной сфере. Допустим, мы могли бы строить большее количество современных реакторов, но что еще мы можем сделать в этой сфере", - добавил эксперт.
По его словам, "помимо торговли нефтью, наши (торговые - ред.) отношения находятся в стадии стагнации. При этом он подчеркнул, что российско-индийские отношения устояли перед лицом вызовов современного мира и двум странам следует "отталкиваться от того капитала доверия, который они накопили за годы".
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