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Дания представила инициативы по борьбе с расизмом в Гренландии
Дания представила инициативы по борьбе с расизмом в Гренландии - РИА Новости, 27.01.2025
Дания представила инициативы по борьбе с расизмом в Гренландии
Власти Дании на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на территорию Гренландии представили ряд инициатив для борьбы с расизмом и дискриминацией в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:15:00+03:00
2025-01-27T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Дании на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на территорию Гренландии представили ряд инициатив для борьбы с расизмом и дискриминацией в отношении гренландцев, передает агентство Франс Пресс. "В понедельник Дания представила ряд инициатив, направленных на борьбу с расизмом и дискриминацией в отношении гренландцев... Двенадцать представленных инициатив включают в себя право на получение гренландского паспорта, улучшение доступа к переводчикам, а также содействие в подготовке заявления о дискриминации на гренландском языке", - говорится в сообщении агентства. Согласно агентству, правительство Дании выделит на реализацию этих инициатив 35 миллионов крон (4,9 миллиона долларов). Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. -0-
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
Дания представила инициативы по борьбе с расизмом в Гренландии
AFP: Дания представила инициативы для борьбы с расизмом в отношении гренландцев