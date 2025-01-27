https://ria.ru/20250127/gladkov-1995660088.html
Гладков рассказал о кадровой программе для белгородских участников СВО
Гладков рассказал о кадровой программе для белгородских участников СВО - РИА Новости, 27.01.2025
Гладков рассказал о кадровой программе для белгородских участников СВО
Участников специальной военной операции в Белгородской области приглашают к участию в региональной программе кадровой подготовки "Сталь", которая позволит... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:55:00+03:00
2025-01-27T10:55:00+03:00
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белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 янв – РИА Новости. Участников специальной военной операции в Белгородской области приглашают к участию в региональной программе кадровой подготовки "Сталь", которая позволит объединить боевой опыт и современные управленческие знания участников СВО, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Программа была разработана в рамках исполнения поручения президента РФ по запуску региональных программ, аналогичных уже действующему федеральному проекту "Время героев". "Главная задача для нас, чтобы все заинтересованные были проинформированы, а уже с 1 февраля смогли бы принять участие в данной программе… По итогам должно быть 100% трудоустройство участников данной программы", – поручил губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Глава области напомнил, что это уже второй конкурс, который власти запускают для трудоустройства участников СВО, и поручил обеспечить максимальное информирование потенциальных участников. Как отметили в правительстве региона, в рамках программы "Сталь" запланировано обучение ветеранов специальной военной операции, а также действующих военнослужащих, принимающих участие в СВО, современным методам и технологиям управления, командной работе и личностному развитию. Участники смогут получить навыки стратегического и проектного управления, управления процессами, бережливого производства, а также научатся управлять развитием кадров и талантов. Все это позволит им в дальнейшем эффективно решать любые управленческие задачи в различных сферах деятельности – как в органах государственной и муниципальной власти, так и в системе патриотического воспитания и работы с молодежью, а также в реальном секторе экономики. "Программа "Сталь" – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, которая способствует им в реализации своих способностей и талантов в гражданской жизни, передаче жизненного и управленческого опыта", - подчеркнули в правительстве региона.
https://ria.ru/20250124/gladkov-1995274028.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о кадровой программе для белгородских участников СВО
Губернатор Гладков рассказал о программе для белгородских участников СВО
БЕЛГОРОД, 27 янв – РИА Новости. Участников специальной военной операции в Белгородской области приглашают к участию в региональной программе кадровой подготовки "Сталь", которая позволит объединить боевой опыт и современные управленческие знания участников СВО, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Программа была разработана в рамках исполнения поручения президента РФ по запуску региональных программ, аналогичных уже действующему федеральному проекту "Время героев".
"Главная задача для нас, чтобы все заинтересованные были проинформированы, а уже с 1 февраля смогли бы принять участие в данной программе… По итогам должно быть 100% трудоустройство участников данной программы", – поручил губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Глава области напомнил, что это уже второй конкурс, который власти запускают для трудоустройства участников СВО, и поручил обеспечить максимальное информирование потенциальных участников.
Как отметили в правительстве региона, в рамках программы "Сталь" запланировано обучение ветеранов специальной военной операции, а также действующих военнослужащих, принимающих участие в СВО, современным методам и технологиям управления, командной работе и личностному развитию.
Участники смогут получить навыки стратегического и проектного управления, управления процессами, бережливого производства, а также научатся управлять развитием кадров и талантов. Все это позволит им в дальнейшем эффективно решать любые управленческие задачи в различных сферах деятельности – как в органах государственной и муниципальной власти, так и в системе патриотического воспитания и работы с молодежью, а также в реальном секторе экономики.
"Программа "Сталь" – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, которая способствует им в реализации своих способностей и талантов в гражданской жизни, передаче жизненного и управленческого опыта", - подчеркнули в правительстве региона.