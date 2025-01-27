https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе

Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе - РИА Новости, 27.01.2025

Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не стала критиковать предложение президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из Газы, отметив лишь, что Брюссель... РИА Новости, 27.01.2025

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не стала критиковать предложение президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из Газы, отметив лишь, что Брюссель выступает за урегулирование ближневосточной проблемы на основе принципа сосуществования палестинского и израильского государств. "Палестинцы и израильтяне заслуживают мира. Сейчас действует прекращение огня. Но нужны дополнительные шаги для поддержания мира и стабильности в регионе. Для этого, по нашему мнению, необходимо решение на основе двух государств", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.Палестинские власти, а также ряд арабских стран ранее осудили предложение Трампа о выселении палестинцев из сектора Газа. Ранее Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Американский телеканал NBC News сообщал со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда на это время можно переселить около двух миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на эти сообщения в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.

https://ria.ru/20250119/makron-1994509753.html

https://ria.ru/20250127/palestina-1995795335.html

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в мире, сша, брюссель, израиль, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз