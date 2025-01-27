В партии Ле-Пен назвали роспуск парламента неизбежным
Глава "Национального объединения" Барделла: роспуск парламента Франции неизбежен
Жордан Барделла. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Роспуск парламента Франции неизбежен, лишь новые выборы позволят выйти из политического кризиса в стране, считает Жордан Барделла, президент правой партии "Национальное объединение", фракцию которой в Нацсобрании Франции возглавляет Марин Ле Пен.
"Назначение выборов в парламент неизбежно, как только это станет возможно с законодательной точки зрения. Только возвращение к народу позволит сформировать четкое и стабильное большинство для страны", - заявил Барделла в обращении к СМИ, трансляция которого велась в его аккаунте в Х.
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По его словам, "непрочный консенсус" между социалистами и республиканцами, достигнутый новым премьером Франсуа Байру, "не удовлетворяет никого" и "не продержится долго".
Ранее Марин Ле Пен также заявляла, что, по ее мнению, Францию ждет очередной роспуск парламента. Согласно конституции страны, он возможен лишь через год после предыдущего, то есть в июне 2025 года.
За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.