https://ria.ru/20250127/frantsija-1995745911.html

В партии Ле-Пен назвали роспуск парламента неизбежным

В партии Ле-Пен назвали роспуск парламента неизбежным - РИА Новости, 27.01.2025

В партии Ле-Пен назвали роспуск парламента неизбежным

Роспуск парламента Франции неизбежен, лишь новые выборы позволят выйти из политического кризиса в стране, считает Жордан Барделла, президент правой партии... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:58:00+03:00

2025-01-27T16:58:00+03:00

2025-01-27T16:58:00+03:00

в мире

франция

франсуа байру

мишель барнье

марин ле пен

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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Роспуск парламента Франции неизбежен, лишь новые выборы позволят выйти из политического кризиса в стране, считает Жордан Барделла, президент правой партии "Национальное объединение", фракцию которой в Нацсобрании Франции возглавляет Марин Ле Пен. "Назначение выборов в парламент неизбежно, как только это станет возможно с законодательной точки зрения. Только возвращение к народу позволит сформировать четкое и стабильное большинство для страны", - заявил Барделла в обращении к СМИ, трансляция которого велась в его аккаунте в Х. По его словам, "непрочный консенсус" между социалистами и республиканцами, достигнутый новым премьером Франсуа Байру, "не удовлетворяет никого" и "не продержится долго". Ранее Марин Ле Пен также заявляла, что, по ее мнению, Францию ждет очередной роспуск парламента. Согласно конституции страны, он возможен лишь через год после предыдущего, то есть в июне 2025 года. За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.

https://ria.ru/20241219/tramp-1990057426.html

https://ria.ru/20250106/makron-1992672837.html

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в мире, франция, франсуа байру, мишель барнье, марин ле пен