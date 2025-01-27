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Ефимов: в ТИНАО возвели четыре поликлиники за счет городского бюджета
Ефимов: в ТИНАО возвели четыре поликлиники за счет городского бюджета - РИА Новости, 27.01.2025
Ефимов: в ТИНАО возвели четыре поликлиники за счет городского бюджета
Четыре поликлиники на более чем на 1,9 тысячи посещений в смену открыли в Новой Москве за четыре года по инвестиционной программе, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:14:00+03:00
2025-01-27T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Четыре поликлиники на более чем на 1,9 тысячи посещений в смену открыли в Новой Москве за четыре года по инвестиционной программе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года в ТиНАО построили четыре поликлиники общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Введенные учреждения предназначены для оказания высококачественной медицинской помощи как взрослым, так и детям. В общей сложности новые учреждения дали округам около тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в ближайшие три года на территории Новой Москвы планируют возвести еще четыре поликлиники за счет городского бюджета.Самыми крупными поликлиниками в ТиНАО построили в Щербинке и Коммунарке, каждая рассчитана на 750 посещений в смену. Они начали работать в 2020 и 2022 годах.Помимо этого, новые объекты здравоохранения построили в поселке Марьино Филимонковского района и поселке Щапово Краснопахорского района.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году в городе возвели 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.
https://ria.ru/20250127/efimov-1995417151.html
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новая москва, тинао, щербинка, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, москва
Новая Москва, ТиНАО, Щербинка, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в ТИНАО возвели четыре поликлиники за счет городского бюджета
Ефимов: в Новой Москве построили четыре поликлиники за счет городского бюджета
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Четыре поликлиники на более чем на 1,9 тысячи посещений в смену открыли в Новой Москве за четыре года по инвестиционной программе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года в ТиНАО построили четыре поликлиники общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Введенные учреждения предназначены для оказания высококачественной медицинской помощи как взрослым, так и детям. В общей сложности новые учреждения дали округам около тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в ближайшие три года на территории Новой Москвы планируют возвести еще четыре поликлиники за счет городского бюджета.
Самыми крупными поликлиниками в ТиНАО построили в Щербинке и Коммунарке, каждая рассчитана на 750 посещений в смену. Они начали работать в 2020 и 2022 годах.
Помимо этого, новые объекты здравоохранения построили в поселке Марьино Филимонковского района и поселке Щапово Краснопахорского района.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году в городе возвели 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.