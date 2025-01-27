https://ria.ru/20250127/efimov-1995417151.html

Ефимов: в 2024 году в рамках КРТ начали развивать 12 бывших промзон

Ефимов: в 2024 году в рамках КРТ начали развивать 12 бывших промзон - РИА Новости, 27.01.2025

Ефимов: в 2024 году в рамках КРТ начали развивать 12 бывших промзон

В Москве в 2024 году начали реорганизовывать участки в 12 бывших промзонах в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:25:00+03:00

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москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве в 2024 году начали реорганизовывать участки в 12 бывших промзонах в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопмент охватывает почти 152 гектара в бывших промзонах: "Свиблово", "Малино", "Улица Правды", "Огородный проезд", "Осташковское шоссе", "Силикатные улицы", "Павелецкая", "Коломенское", "Котляково", Магистральные улицы", "Тушино" и "Карачарово". Площадки находятся в локациях с развитой транспортной инфраструктурой."На месте устаревших и заброшенных объектов возведут современные кварталы с жильем, необходимой инфраструктурой и производствами нового поколения. Планируется, что будет создано 47,7 тысячи новых рабочих мест", - приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Всего в рамках 12 проектов КРТ построят 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а также 1,5 миллиона "квадратов" общественно-деловых объектов. Также появятся прогулочные зоны, пространства для отдыха и занятий спортом.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что количество проектов КРТ за последний год выросло в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250124/efimov-1995286992.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)