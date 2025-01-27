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На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 27.01.2025 (обновлено: 17:09 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/donbass-1995721456.html
На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе
На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе
Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками решит судьбу Южного Донбасса, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:34:00+03:00
2025-01-27T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками решит судьбу Южного Донбасса, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей"."Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, Южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба Южного Донбасса будет решена", — признал он.По словам офицера, ВСУ столкнулись в этом районе с оперативно-тактическим кризисом, который только усиливается. Как отметил полковник, темп потери территорий очень скоро может достигнуть геометрической прогрессии."На нашей стороне время не играет. Мы, чем дальше происходит то, что происходит, мы все больше и больше теряем территории", — пожаловался Стариков.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении, основная работа военных в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250127/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995695800.html
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безопасность, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе

Полковник СБУ Стариков: в Красноармейске произойдет судьбоносное сражение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками решит судьбу Южного Донбасса, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей".
"Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, Южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба Южного Донбасса будет решена", — признал он.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:09
По словам офицера, ВСУ столкнулись в этом районе с оперативно-тактическим кризисом, который только усиливается. Как отметил полковник, темп потери территорий очень скоро может достигнуть геометрической прогрессии.
«
"На нашей стороне время не играет. Мы, чем дальше происходит то, что происходит, мы все больше и больше теряем территории", — пожаловался Стариков.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении, основная работа военных в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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