https://ria.ru/20250127/donbass-1995721456.html

На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе

На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2025

На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками решит судьбу Южного Донбасса, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:34:00+03:00

2025-01-27T15:34:00+03:00

2025-01-27T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками решит судьбу Южного Донбасса, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей"."Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, Южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба Южного Донбасса будет решена", — признал он.По словам офицера, ВСУ столкнулись в этом районе с оперативно-тактическим кризисом, который только усиливается. Как отметил полковник, темп потери территорий очень скоро может достигнуть геометрической прогрессии."На нашей стороне время не играет. Мы, чем дальше происходит то, что происходит, мы все больше и больше теряем территории", — пожаловался Стариков.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении, основная работа военных в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250127/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995695800.html

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безопасность, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины