https://ria.ru/20250127/deklaratsiya-1995732578.html

Российские и зарубежные НКО подписали декларацию о защите семьи

Российские и зарубежные НКО подписали декларацию о защите семьи - РИА Новости, 27.01.2025

Российские и зарубежные НКО подписали декларацию о защите семьи

Международную декларацию о защите семьи подписали в Москве представители российских и зарубежных НКО, документ открыт для подписания всеми заинтересованными... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:11:00+03:00

2025-01-27T16:11:00+03:00

2025-01-27T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Международную декларацию о защите семьи подписали в Москве представители российских и зарубежных НКО, документ открыт для подписания всеми заинтересованными лицами, сообщили организаторы. Торжественная церемония подписания состоялась в понедельник в храме Христа Спасителя в рамках проходящих в Москве Рождественских образовательных чтений, для координации усилий участников декларации также был создан международный совет по защите семьи. Свои подписи под документом поставили: президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд, председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина (РФ); советник председателя правления "Белорусский союз кинематографистов" Александр Копелев, замглавы Всемирного русского народного собора Сергей Рудов (РФ), председатель правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров" Андрей Зубенко (РФ), гендиректор некоммерческой организации по защите семьи и поддержке материнства, отцовства и детства "Сердце мамы" Ирина Варнавская (РФ), сопредседатель общественного объединения "Союз женщин за традиционные ценности" Гульнара Дегенбаева (Киргизия), генеральный директор Союза женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов ИнгаЛегасова (РФ), сопредседатель "Союза православных женщин" Инна Жукова (РФ). Как сказано в документе, семейные ценности "должны быть надежно защищены обществом и государством". Под семейными ценностями понимаются супружество как добровольный союз мужчины и женщины, "взаимные любовь, уважение и забота, на которых строится жизнь семьи, супружество, родительство, отцовство, материнство, детство, многодетность, забота о детях, приоритет воспитания ребенка в родной (кровной) семье, забота о родителях, преемственность поколений, защита жизни и здоровья ребенка как до, так и после рождения". А пропаганда антисемейных идей и ценностей, отмечают авторы, включая пропаганду понятия "гендер", а также идей так называемого "гендерного разнообразия", "должна быть законодательно запрещена как на национальном, так и на международном уровнях". "Каждый ребенок должен знать свой биологический пол и биологический пол своих родителей, а также воспитываться в соответствии с физиологическими, психологическими и социокультурными особенностями своего биологического пола", - сказано в декларации. Также авторы коснулись темы ювенальной юстиции и вмешательства в дела семьи. "Никто, включая государство, не вправе произвольно вмешиваться в дела семьи. Государством должны приниматься законодательные, административные и иные необходимые меры для недопущения произвольного вмешательства в дела семьи, включая установление юридической ответственности за произвольное вмешательство в дела семьи, нарушение ее самостоятельности, нанесение ущерба репутации семьи, а также репутации супругов и (или) родителей. Общество и государство должны исходить из презумпции добросовестности родителей", - говорится в декларации. Как отметила зампред Госдумы Анна Кузнецова, подписание декларации - уникальное событие. По ее словам, "ценности и цели, обозначенные Россией, увлекают все большее число государств", потому что такие ценности - это "признаки здорового общества и мироустройства, они гарантия безопасности для мира в целом и для каждой семьи в частности". В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов (РПЦ), путь к подписанию документа занял четыре года, "с момента, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к международному сообществу о консолидации усилий вокруг защиты семьи и жизни ребенка до рождения". Ранее в понедельник ряд известных российских ученых и медиков выступили с инициативой о запрете абортов в частных клиниках и объяснили, почему жизнь человека должна быть законодательно защищена с момента зачатия.

https://ria.ru/20250127/mediki-1995620626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, киргизия, брикс, союз православных женщин, госдума рф, религия