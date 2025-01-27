Рейтинг@Mail.ru
Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/britanija-1995688991.html
Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом
Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом - РИА Новости, 27.01.2025
Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом
Великобритания не планирует предоставлять убежище сотням афганских беженцев, оставшимся в Пакистане после того, как президент США Дональд Трамп приостановил... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:31:00+03:00
2025-01-27T13:31:00+03:00
в мире
сша
великобритания
пакистан
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Великобритания не планирует предоставлять убежище сотням афганских беженцев, оставшимся в Пакистане после того, как президент США Дональд Трамп приостановил программы приема беженцев в Штатах, пишет газета Telegraph. "Telegraph понимает, что британские власти намерены отклонить их (афганских беженцев) просьбы о переселении", - отмечается в статье. Как отмечает издание, беженцы просят Великобританию открыть свои двери, чтобы они могли покинуть Пакистан, где, по их словам, сталкиваются с преследованиями, связанными с усилением напряженности между Исламабадом и правительством талибов* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане. По данным газеты, афганцы обратились к Великобритании с просьбой предоставить им убежище, чтобы сбежать из Пакистана, где, по их словам, они подвергаются притеснениям на фоне обострения напряженности между Исламабадом и правительством Талибана* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане. Ранее новостной портал Ariana news. сообщал, что почти 1660 афганцам, получившим разрешение американского правительства на переселение в США, включая членов семей американских военнослужащих, проходящих действительную военную службу, отказано в регистрации на авиарейсы в соответствии с распоряжением президента Трампа о приостановке программ по приему беженцев. В группу "подвисших" входят несовершеннолетние без сопровождения, ожидающие воссоединения со своими семьями в США, а также афганцы, которые воевали на стороне бывшего афганского правительства, поддерживавшегося США.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20250111/igil-1993288035.html
https://ria.ru/20241017/afganistan-1978438003.html
сша
великобритания
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, пакистан, дональд трамп, оон
В мире, США, Великобритания, Пакистан, Дональд Трамп, ООН
Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом

Telegraph: Британия откажет более 1,5 тысячи афганских беженцев вслед за Трампом

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Великобритания не планирует предоставлять убежище сотням афганских беженцев, оставшимся в Пакистане после того, как президент США Дональд Трамп приостановил программы приема беженцев в Штатах, пишет газета Telegraph.
"Telegraph понимает, что британские власти намерены отклонить их (афганских беженцев) просьбы о переселении", - отмечается в статье.
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ*) - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана
11 января, 20:49
Как отмечает издание, беженцы просят Великобританию открыть свои двери, чтобы они могли покинуть Пакистан, где, по их словам, сталкиваются с преследованиями, связанными с усилением напряженности между Исламабадом и правительством талибов* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане.
По данным газеты, афганцы обратились к Великобритании с просьбой предоставить им убежище, чтобы сбежать из Пакистана, где, по их словам, они подвергаются притеснениям на фоне обострения напряженности между Исламабадом и правительством Талибана* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане.
Ранее новостной портал Ariana news. сообщал, что почти 1660 афганцам, получившим разрешение американского правительства на переселение в США, включая членов семей американских военнослужащих, проходящих действительную военную службу, отказано в регистрации на авиарейсы в соответствии с распоряжением президента Трампа о приостановке программ по приему беженцев.
В группу "подвисших" входят несовершеннолетние без сопровождения, ожидающие воссоединения со своими семьями в США, а также афганцы, которые воевали на стороне бывшего афганского правительства, поддерживавшегося США.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Афганистане расследуют возможное убийство около 250 мигрантов
17 октября 2024, 07:03
 
В миреСШАВеликобританияПакистанДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала