https://ria.ru/20250127/britanija-1995688991.html

Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом

Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом - РИА Новости, 27.01.2025

Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом

Великобритания не планирует предоставлять убежище сотням афганских беженцев, оставшимся в Пакистане после того, как президент США Дональд Трамп приостановил... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:31:00+03:00

2025-01-27T13:31:00+03:00

2025-01-27T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Великобритания не планирует предоставлять убежище сотням афганских беженцев, оставшимся в Пакистане после того, как президент США Дональд Трамп приостановил программы приема беженцев в Штатах, пишет газета Telegraph. "Telegraph понимает, что британские власти намерены отклонить их (афганских беженцев) просьбы о переселении", - отмечается в статье. Как отмечает издание, беженцы просят Великобританию открыть свои двери, чтобы они могли покинуть Пакистан, где, по их словам, сталкиваются с преследованиями, связанными с усилением напряженности между Исламабадом и правительством талибов* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане. По данным газеты, афганцы обратились к Великобритании с просьбой предоставить им убежище, чтобы сбежать из Пакистана, где, по их словам, они подвергаются притеснениям на фоне обострения напряженности между Исламабадом и правительством Талибана* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане. Ранее новостной портал Ariana news. сообщал, что почти 1660 афганцам, получившим разрешение американского правительства на переселение в США, включая членов семей американских военнослужащих, проходящих действительную военную службу, отказано в регистрации на авиарейсы в соответствии с распоряжением президента Трампа о приостановке программ по приему беженцев. В группу "подвисших" входят несовершеннолетние без сопровождения, ожидающие воссоединения со своими семьями в США, а также афганцы, которые воевали на стороне бывшего афганского правительства, поддерживавшегося США.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20250111/igil-1993288035.html

https://ria.ru/20241017/afganistan-1978438003.html

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в мире, сша, великобритания, пакистан, дональд трамп, оон