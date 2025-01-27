Британия откажет афганским беженцам вслед за Трампом
Telegraph: Британия откажет более 1,5 тысячи афганских беженцев вслед за Трампом
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Великобритания не планирует предоставлять убежище сотням афганских беженцев, оставшимся в Пакистане после того, как президент США Дональд Трамп приостановил программы приема беженцев в Штатах, пишет газета Telegraph.
"Telegraph понимает, что британские власти намерены отклонить их (афганских беженцев) просьбы о переселении", - отмечается в статье.
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Как отмечает издание, беженцы просят Великобританию открыть свои двери, чтобы они могли покинуть Пакистан, где, по их словам, сталкиваются с преследованиями, связанными с усилением напряженности между Исламабадом и правительством талибов* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане.
По данным газеты, афганцы обратились к Великобритании с просьбой предоставить им убежище, чтобы сбежать из Пакистана, где, по их словам, они подвергаются притеснениям на фоне обострения напряженности между Исламабадом и правительством Талибана* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане.
Ранее новостной портал Ariana news. сообщал, что почти 1660 афганцам, получившим разрешение американского правительства на переселение в США, включая членов семей американских военнослужащих, проходящих действительную военную службу, отказано в регистрации на авиарейсы в соответствии с распоряжением президента Трампа о приостановке программ по приему беженцев.
В группу "подвисших" входят несовершеннолетние без сопровождения, ожидающие воссоединения со своими семьями в США, а также афганцы, которые воевали на стороне бывшего афганского правительства, поддерживавшегося США.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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