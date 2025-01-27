https://ria.ru/20250127/bolivija-1995619196.html
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы - РИА Новости, 27.01.2025
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы
Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии городе Ла-Пас, сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:41:00+03:00
2025-01-27T05:41:00+03:00
2025-01-27T05:41:00+03:00
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea4ba3e45c4c62c44df381512e19a4e9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии городе Ла-Пас, сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в соцсети X. Согласно заявлению, опубликованному министром, инцидент произошел в воскресенье утром. Глава ведомства не сообщила о пострадавших или погибших в результате произошедшего. "Сегодня утром (26 января - ред.) произошло покушение на резиденцию... Республики Венесуэлы в Ла-Пасе. Неизвестные несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия и повредили некоторые элементы фасада", - говорится в публикации на странице Сосы. Глава МИД Боливии добавила, что власти осуждают подобный "вандализм" и что сейчас ведется расследование инцидента.
https://ria.ru/20241228/slovakija-1991777313.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994723966.html
боливия
ла-пас (департамент)
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a4a03ac17c51770413dca3292f78459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, ла-пас (департамент), венесуэла
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Венесуэла
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы
Глава МИД Боливии Соса: неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы в Ла-Пасе