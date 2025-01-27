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В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы - РИА Новости, 27.01.2025
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05:41 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/bolivija-1995619196.html
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы - РИА Новости, 27.01.2025
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы
Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии городе Ла-Пас, сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:41:00+03:00
2025-01-27T05:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии городе Ла-Пас, сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в соцсети X. Согласно заявлению, опубликованному министром, инцидент произошел в воскресенье утром. Глава ведомства не сообщила о пострадавших или погибших в результате произошедшего. "Сегодня утром (26 января - ред.) произошло покушение на резиденцию... Республики Венесуэлы в Ла-Пасе. Неизвестные несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия и повредили некоторые элементы фасада", - говорится в публикации на странице Сосы. Глава МИД Боливии добавила, что власти осуждают подобный "вандализм" и что сейчас ведется расследование инцидента.
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), венесуэла
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Венесуэла
В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы

Глава МИД Боливии Соса: неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы в Ла-Пасе

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкБоливия
Боливия - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии городе Ла-Пас, сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в соцсети X.
Согласно заявлению, опубликованному министром, инцидент произошел в воскресенье утром. Глава ведомства не сообщила о пострадавших или погибших в результате произошедшего.
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"Сегодня утром (26 января - ред.) произошло покушение на резиденцию... Республики Венесуэлы в Ла-Пасе. Неизвестные несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия и повредили некоторые элементы фасада", - говорится в публикации на странице Сосы.
Глава МИД Боливии добавила, что власти осуждают подобный "вандализм" и что сейчас ведется расследование инцидента.
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