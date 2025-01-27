https://ria.ru/20250127/bolivija-1995619196.html

В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы

В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы - РИА Новости, 27.01.2025

В Боливии неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы

Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии городе Ла-Пас, сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T05:41:00+03:00

2025-01-27T05:41:00+03:00

2025-01-27T05:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии городе Ла-Пас, сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в соцсети X. Согласно заявлению, опубликованному министром, инцидент произошел в воскресенье утром. Глава ведомства не сообщила о пострадавших или погибших в результате произошедшего. "Сегодня утром (26 января - ред.) произошло покушение на резиденцию... Республики Венесуэлы в Ла-Пасе. Неизвестные несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия и повредили некоторые элементы фасада", - говорится в публикации на странице Сосы. Глава МИД Боливии добавила, что власти осуждают подобный "вандализм" и что сейчас ведется расследование инцидента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, боливия, ла-пас (департамент), венесуэла