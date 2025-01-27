https://ria.ru/20250127/blokada-1995729239.html

Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:01:00+03:00

2025-01-27T16:01:00+03:00

2025-01-27T16:19:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Глава государства в понедельник в Петербурге приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Президент наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы."Сердечно поздравляю вас с днем полного освобождения от блокады мужественного, непокоренного Ленинграда. С праздником!" — сказал Путин в ходе выступления.Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

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Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города. 2025-01-27T16:01 true PT4M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, санкт-петербург, россия