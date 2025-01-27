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Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:01 27.01.2025 (обновлено: 16:19 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/blokada-1995729239.html
Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда
Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:01:00+03:00
2025-01-27T16:19:00+03:00
общество
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Глава государства в понедельник в Петербурге приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Президент наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы."Сердечно поздравляю вас с днем полного освобождения от блокады мужественного, непокоренного Ленинграда. С праздником!" — сказал Путин в ходе выступления.Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
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общество, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, санкт-петербург, россия
Общество, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия
Путин поздравил ветеранов с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Путин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга
Перед началом церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перед началом церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства в понедельник в Петербурге приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Президент наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы.
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград
18 января, 08:00
"Сердечно поздравляю вас с днем полного освобождения от блокады мужественного, непокоренного Ленинграда. С праздником!" — сказал Путин в ходе выступления.
Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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