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Молдавский бизнес ожидает сильного спада экономики, заявил эксперт - РИА Новости, 27.01.2025
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22:10 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/biznes-1995799544.html
Молдавский бизнес ожидает сильного спада экономики, заявил эксперт
Молдавский бизнес ожидает сильного спада экономики, заявил эксперт - РИА Новости, 27.01.2025
Молдавский бизнес ожидает сильного спада экономики, заявил эксперт
Молдавский бизнес ожидает спада экономики республики на 10%, это беспрецедентный показатель пессимизма в бизнес-среде, заявил эксперт по экономической политике... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:10:00+03:00
2025-01-27T22:10:00+03:00
экономика
молдавия
днестр
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дорин речан
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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Молдавский бизнес ожидает спада экономики республики на 10%, это беспрецедентный показатель пессимизма в бизнес-среде, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам. "Если два года назад ожидания бизнесменов и руководителей компаний были позитивными, и они думали, что рост экономики составит 4-10%, то в этом году - беспрецедентный пессимизм. Все экономические агенты уверены, что Молдову ожидает спад экономики на 10%. Такого показателя пессимизма никогда еще у нас не было", - заявил Ионицэ в видеообращении, опубликованном в его блоге, уточнив, что его выводы основаны на данных Национального бюро статистики. По словам эксперта, наибольший пессимизм демонстрируют представители строительной отрасли, которые полагают, что спад экономики составит 15%, за ними следуют представители торговли, ожидающие падения на 10%, а на третьем месте - представители перерабатывающей промышленности, готовящиеся к семипроцентному спаду. С 16 декабря 2024 года в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) в конце декабря постановило, что тариф на газ в Молдавии повышается почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. В начале января тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов).
https://ria.ru/20250127/krizis-1995795911.html
https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995762691.html
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экономика, молдавия, днестр, румыния, дорин речан, в мире
Экономика, Молдавия, Днестр, Румыния, Дорин Речан, В мире
Молдавский бизнес ожидает сильного спада экономики, заявил эксперт

Экономист Ионицэ: молдавский бизнес ожидает спада экономики на десять процентов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Молдавский бизнес ожидает спада экономики республики на 10%, это беспрецедентный показатель пессимизма в бизнес-среде, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
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"Если два года назад ожидания бизнесменов и руководителей компаний были позитивными, и они думали, что рост экономики составит 4-10%, то в этом году - беспрецедентный пессимизм. Все экономические агенты уверены, что Молдову ожидает спад экономики на 10%. Такого показателя пессимизма никогда еще у нас не было", - заявил Ионицэ в видеообращении, опубликованном в его блоге, уточнив, что его выводы основаны на данных Национального бюро статистики.
По словам эксперта, наибольший пессимизм демонстрируют представители строительной отрасли, которые полагают, что спад экономики составит 15%, за ними следуют представители торговли, ожидающие падения на 10%, а на третьем месте - представители перерабатывающей промышленности, готовящиеся к семипроцентному спаду.
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Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) в конце декабря постановило, что тариф на газ в Молдавии повышается почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. В начале января тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов).
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