Реабилитацию более 20 прудов провели в Москве в 2024 году
Бирюков: горхозяйство Москвы провело реабилитацию более 20 прудов в 2024 году
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в минувшем году реабилитацию более 20 столичных прудов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели в минувшем году реабилитацию более 20 столичных прудов... Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые мероприятия, при необходимости принимается решение о комплексной реабилитации", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что самые масштабные работы прошли на пяти Оленьих прудах в парке Сокольники, Школьном озере в Зеленограде, двух Красноярских прудах на востоке столицы, Пионерском пруду в Парке Горького.
"В рамках проектов проведена очистка ложа водоемов от илового осадка, всего было извлечено более 93 тысяч кубометров ила, отремонтировано свыше 8,3 километра береговых полос. На финальном этапе создали 34 зоны биоплато общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, в которые высадили 71 тысячу водных растений разных видов. Благодаря проведенным работам удалось увеличить максимальную глубину прудов и создать самоочищающиеся экосистемы, позволяющие замедлить цветение водорослей в теплое время года", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реабилитации, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.