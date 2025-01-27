Косачев прокомментировал итоги выборов в Белоруссии
Косачев назвал выборы в Белоруссии внятным ответом Западу на события 2020 года
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, стали внятным ответом Западу на протесты 2020 года, когда страну пытались раскачать, заявил журналистам сенатор РФ, глава миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев.
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"Нынешние выборы, с моей точки зрения, это самый убедительный, самый исчерпывающий, самый внятный ответ на события пятилетней давности (протесты 2020 года - ред.), когда Беларусь пытались раскачать, опрокинуть на обе лопатки, но тогда это не получилось, к счастью", - сказал Косачев, общаясь с журналистами.
Он подчеркнул, что сегодня признаков подобного нет и в помине, и выразил надежду, что на Западе начинают понимать, что граждане Белоруссии не отдадут страну "за понюшку табаку".
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, озвученным утром в понедельник, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.