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Косачев прокомментировал итоги выборов в Белоруссии

Косачев прокомментировал итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

Косачев прокомментировал итоги выборов в Белоруссии

Состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, стали внятным ответом Западу на протесты 2020 года, когда страну... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:10:00+03:00

2025-01-27T12:10:00+03:00

2025-01-27T12:31:00+03:00

белоруссия

выборы президента белоруссии — 2025

константин косачев

в мире

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МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, стали внятным ответом Западу на протесты 2020 года, когда страну пытались раскачать, заявил журналистам сенатор РФ, глава миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев."Нынешние выборы, с моей точки зрения, это самый убедительный, самый исчерпывающий, самый внятный ответ на события пятилетней давности (протесты 2020 года - ред.), когда Беларусь пытались раскачать, опрокинуть на обе лопатки, но тогда это не получилось, к счастью", - сказал Косачев, общаясь с журналистами.Он подчеркнул, что сегодня признаков подобного нет и в помине, и выразил надежду, что на Западе начинают понимать, что граждане Белоруссии не отдадут страну "за понюшку табаку".Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, озвученным утром в понедельник, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, константин косачев, в мире