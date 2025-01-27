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Глава ЦИК в Белоруссии заявил об отсутствии жалоб в ходе голосования
Глава ЦИК в Белоруссии заявил об отсутствии жалоб в ходе голосования - РИА Новости, 27.01.2025
Глава ЦИК в Белоруссии заявил об отсутствии жалоб в ходе голосования
Жалоб от граждан на процесс выборов или подсчет голосов в Белоруссии не поступало, заявил журналистам глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:12:00+03:00
2025-01-27T11:12:00+03:00
2025-01-27T11:21:00+03:00
политика
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
игорь карпенко
в мире
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Жалоб от граждан на процесс выборов или подсчет голосов в Белоруссии не поступало, заявил журналистам глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко."На данный момент от граждан и наблюдателей не поступало жалоб о нарушениях требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые бы могли повлиять на итоги выборов", - сказал Карпенко.
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политика, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, игорь карпенко, в мире
Политика, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Игорь Карпенко, В мире
Глава ЦИК в Белоруссии заявил об отсутствии жалоб в ходе голосования
Карпенко: жалоб по выборам в Белоруссии и подсчету голосов не поступало