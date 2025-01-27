https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995664823.html

Глава ЦИК в Белоруссии заявил об отсутствии жалоб в ходе голосования

Глава ЦИК в Белоруссии заявил об отсутствии жалоб в ходе голосования - РИА Новости, 27.01.2025

Глава ЦИК в Белоруссии заявил об отсутствии жалоб в ходе голосования

Жалоб от граждан на процесс выборов или подсчет голосов в Белоруссии не поступало, заявил журналистам глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 27.01.2025

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Жалоб от граждан на процесс выборов или подсчет голосов в Белоруссии не поступало, заявил журналистам глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко."На данный момент от граждан и наблюдателей не поступало жалоб о нарушениях требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые бы могли повлиять на итоги выборов", - сказал Карпенко.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html

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