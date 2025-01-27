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Штаб миссии СНГ прокомментировал проведение выборов в Белоруссии
Штаб миссии СНГ прокомментировал проведение выборов в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Штаб миссии СНГ прокомментировал проведение выборов в Белоруссии
Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии Леонид Анфимов заявил, что существенных нарушений на выборах президента... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:56:00+03:00
2025-01-27T10:56:00+03:00
2025-01-27T11:17:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии Леонид Анфимов заявил, что существенных нарушений на выборах президента Белоруссии не было отмечено."Нет, вообще практически не было таких нарушений", - заявил Анфимов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, были небольшие формальные нарушения.Победу Александра Лукашенко он назвал ожидаемой."Эта цифра, которую получил действующий президент, она убедительно доказывает доверие власти. Она указывает на консолидацию", - добавил Анфимов.
https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
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белоруссия, снг, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, СНГ, В мире, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Штаб миссии СНГ прокомментировал проведение выборов в Белоруссии
Анфимов заявил, что существенных нарушений на выборах в Белоруссии не было