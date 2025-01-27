https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995606585.html

Кандидат в президенты Белоруссии назвал заявление ЕС о выборах никчемным

Кандидат в президенты Белоруссии назвал заявление ЕС о выборах никчемным - РИА Новости, 27.01.2025

Кандидат в президенты Белоруссии назвал заявление ЕС о выборах никчемным

Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о непризнании... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:07:00+03:00

2025-01-27T01:07:00+03:00

2025-01-27T01:07:00+03:00

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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о непризнании президентских выборов в республике является никчемным и на белорусское общество никак не влияет. Ранее Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. "Заявления эти пустые, никчемные и не влияют на нас… Никакого влияния на белорусское общество это заявление не имеет, потому что мы привыкли к таким заявлениям, они абсолютно никак не влияют на нашу жизнь", - сказал Гайдукевич РИА Новости. Он добавил, что Европа расписывается в своей беспомощности. "Каждый пакет санкций Европы в отношении Беларуси и России бьет по ней самой, уже никто не обращает на это (новые санкции - ред.) внимание", - сказал собеседник. "Как депутат белорусского парламента скажу, что мы даже иногда не отвечаем, не реагируем на заявления (в ЕС по Белоруссии – ред.) – настолько это не влияет на нашу жизнь. У нас хватает друзей в мире и в самой Европе. Десятки наблюдателей приехали из Евросоюза (на выборы президента – ред.), представители различных партий, общественных организаций… Они все говорят, что большинство европейцев смеются сами с брюссельской демократии и глупых заявлений. Они ни на что не влияют. Европа не решает даже свою судьбу сама, она не самостоятельна", - подчеркнул политик. Также он заявил, что верит данным exit poll, в соответствии с которыми на выборах побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. Гайдукевич отметил, что в партии уже видели данные exit poll, кроме того, наблюдатели – члены партии работали на выборах. "Мы видим, что президент одержал убедительную победу, показал, что он не только лидер страны, президент страны, а национальный лидер, который объединяет абсолютно всех. Мы не удивлены результату голосования", - сказал лидер партии. Гайдукевич выразил уверенность, что сторонники парламентских партий в том числе голосовали за Лукашенко. "Это нормально, ожидаемо. Но все партии (по итогам участия в президентской кампании – ред.) укрепили свои позиции. Страна проснулась более сплоченной и единой, сильной. И мы будем дальше укреплять ее. Я доволен результатами выборов. Как лидер партии рад, что мы сумели зарегистрировать кандидата в президенты, выступить достойно. А то, что президент победил – ожидаемо, это говорит об авторитете президента", - подчеркнул собеседник. Он добавил, что сам как кандидат в президенты поздравляет Лукашенко. "Я готов трудиться рядом с ним, как и делал это на протяжении всего времени в парламенте, везде, где нужно государству", - подчеркнул Гайдукевич. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, воскресенье было основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей. Всего ЦИЕ зарегистрировал на выборах пять претендентов на высший государственный пост. Сейчас идет процесс подсчета голосов в избирательных комиссиях. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщали ранее в ЦИК.

https://ria.ru/20250126/es-1995595458.html

https://ria.ru/20250126/vybory-1995588790.html

https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html

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Дарья Буймова

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