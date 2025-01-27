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Посол Белоруссии призвал защитить союзный рынок от недружественных стран - РИА Новости, 27.01.2025
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13:51 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/belorussija-1995690835.html
Посол Белоруссии призвал защитить союзный рынок от недружественных стран
Посол Белоруссии призвал защитить союзный рынок от недружественных стран - РИА Новости, 27.01.2025
Посол Белоруссии призвал защитить союзный рынок от недружественных стран
Белоруссия и Россия, развивающие свою промышленность, должны защищать союзный рынок и не "кормить" недружественные страны, заявил белорусский посол в РФ... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:51:00+03:00
2025-01-27T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия, развивающие свою промышленность, должны защищать союзный рынок и не "кормить" недружественные страны, заявил белорусский посол в РФ Александр Рогожник. После встречи с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым в Госдуме РФ дипломат заявил, что стороны обсудили состояние и перспективы союзного рынка. "Вкладывая огромные деньги в развитие собственной промышленности, мы не должны кормить те страны, которые дают негативную оценку нам, всему тому, что мы делаем", - сказал посол. Рогожник добавил, что по всем сферам двустороннего сотрудничества будет продолжаться работа по развитию новых производств и их защите от агрессии недружественных стран. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов 30 декабря 2024 года заявил, что экономическая интеграция двух государств в настоящее время нацелена не столько на минимизацию последствий западных санкций, сколько на инновационное развитие и формирование новых точек роста экономики Союзного государства: от выпуска компонентов космических спутников до пищевой промышленности.
https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html
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цены на нефть, россия, белоруссия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), борис грызлов, госдума рф, в мире
Цены на нефть, Россия, Белоруссия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Борис Грызлов, Госдума РФ, В мире
Посол Белоруссии призвал защитить союзный рынок от недружественных стран

Рогожник: РФ и Белоруссия должны защищать союзный рынок от недружественных стран

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАлександр Рогожник
Александр Рогожник - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Александр Рогожник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия, развивающие свою промышленность, должны защищать союзный рынок и не "кормить" недружественные страны, заявил белорусский посол в РФ Александр Рогожник.
После встречи с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым в Госдуме РФ дипломат заявил, что стороны обсудили состояние и перспективы союзного рынка.
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"Вкладывая огромные деньги в развитие собственной промышленности, мы не должны кормить те страны, которые дают негативную оценку нам, всему тому, что мы делаем", - сказал посол.
Рогожник добавил, что по всем сферам двустороннего сотрудничества будет продолжаться работа по развитию новых производств и их защите от агрессии недружественных стран.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов 30 декабря 2024 года заявил, что экономическая интеграция двух государств в настоящее время нацелена не столько на минимизацию последствий западных санкций, сколько на инновационное развитие и формирование новых точек роста экономики Союзного государства: от выпуска компонентов космических спутников до пищевой промышленности.
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Цены на нефтьРоссияБелоруссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Борис ГрызловГосдума РФВ мире
 
 
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