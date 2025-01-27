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"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике - РИА Новости, 27.01.2025
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15:24 27.01.2025 (обновлено: 15:30 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/avtovaz-1995719075.html
"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике
"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике - РИА Новости, 27.01.2025
"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике
"АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:24:00+03:00
2025-01-27T15:30:00+03:00
авто
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится дружественным поставщиком, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "27 января с конвейера сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией – 6-ступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии... "АвтоВАЗ" внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике. 6-ступенчатая "механика" производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что новая трансмиссия рассчитана на передачу крутящего момента до 220 ньютон-метров и с запасом "перекрывает" тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она устанавливается. "Новый силовой агрегат – 1,8 EVO+6МТ – прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено 50 прототипов, которые суммарно прошли более 300 тысяч километров на стенде и 150 тысяч километров пробеговых испытаний", - уточнили в "АвтоВАЗе". В перспективе возможна установка 6МТ и на другие модели Lada, а для Vesta силовой агрегат стал уже четвертым возможным для выбора при покупке. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях автомобилей с новой коробкой передач будет объявлено дополнительно.
https://ria.ru/20250122/avtovaz-1994983662.html
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авто, автоваз, lada vesta
Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике

"АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач

© Фото : АО "АВТОВАЗ""АвтоВАЗ" начал выпуск автомобилей с шестиступенчатой коробкой передач на механике
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей с шестиступенчатой коробкой передач на механике - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
"АвтоВАЗ" начал выпуск автомобилей с шестиступенчатой коробкой передач на механике
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится дружественным поставщиком, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"27 января с конвейера сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией – 6-ступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии... "АвтоВАЗ" внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике. 6-ступенчатая "механика" производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что новая трансмиссия рассчитана на передачу крутящего момента до 220 ньютон-метров и с запасом "перекрывает" тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она устанавливается.
"Новый силовой агрегат – 1,8 EVO+6МТ – прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено 50 прототипов, которые суммарно прошли более 300 тысяч километров на стенде и 150 тысяч километров пробеговых испытаний", - уточнили в "АвтоВАЗе".
В перспективе возможна установка 6МТ и на другие модели Lada, а для Vesta силовой агрегат стал уже четвертым возможным для выбора при покупке. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях автомобилей с новой коробкой передач будет объявлено дополнительно.
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