https://ria.ru/20250127/avtovaz-1995719075.html

"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике

"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике - РИА Новости, 27.01.2025

"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике

"АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:24:00+03:00

2025-01-27T15:24:00+03:00

2025-01-27T15:30:00+03:00

авто

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" выпустил Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач, она внедряется впервые в серийных автомобилях компании и производится дружественным поставщиком, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "27 января с конвейера сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией – 6-ступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии... "АвтоВАЗ" внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике. 6-ступенчатая "механика" производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что новая трансмиссия рассчитана на передачу крутящего момента до 220 ньютон-метров и с запасом "перекрывает" тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она устанавливается. "Новый силовой агрегат – 1,8 EVO+6МТ – прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено 50 прототипов, которые суммарно прошли более 300 тысяч километров на стенде и 150 тысяч километров пробеговых испытаний", - уточнили в "АвтоВАЗе". В перспективе возможна установка 6МТ и на другие модели Lada, а для Vesta силовой агрегат стал уже четвертым возможным для выбора при покупке. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях автомобилей с новой коробкой передач будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20250122/avtovaz-1994983662.html

https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993871681.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, автоваз, lada vesta