https://ria.ru/20250127/avito-1995702254.html

Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов

Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов - РИА Новости, 27.01.2025

Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов

Сервис "Авито" начал тестирование бесплатной программы выкупа смартфонов с "М-Видео - Эльдорадо", сообщает платформа. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:43:00+03:00

2025-01-27T14:43:00+03:00

2025-01-27T14:43:00+03:00

технологии

авито

смартфоны

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сервис "Авито" начал тестирование бесплатной программы выкупа смартфонов с "М-Видео - Эльдорадо", сообщает платформа."Сервис работает по уже знакомому для пользователей "Авито" пути: с его помощью частные пользователи смогут продать свой старый смартфон без ожидания и общения с покупателями. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить анкету состояния устройства. В зависимости от состояния гаджета будет рассчитана его стоимость", - говорится в сообщении.В случае, если цена устраивает покупателя, ему необходимо будет передать гаджет в одну из точек продаж сети. Там специалист проверит состояние смартфона, и назовет по итогам проверки финальную цену за устройство. После заключения договора и проверки документа, удостоверяющего личность, продавец сможет получить оплату за устройство на банковскую карту.Как отмечается в сообщении, "Авито" развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года."Многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа – без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз", — комментирует руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в "Авито" Павел Комаров.

https://realty.ria.ru/20241106/arenda-1981570619.html

https://ria.ru/20241021/avito-1978828272.html

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технологии, авито, смартфоны, экономика