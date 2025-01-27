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Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов - РИА Новости, 27.01.2025
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14:43 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/avito-1995702254.html
Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов
Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов - РИА Новости, 27.01.2025
Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов
Сервис "Авито" начал тестирование бесплатной программы выкупа смартфонов с "М-Видео - Эльдорадо", сообщает платформа. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:43:00+03:00
2025-01-27T14:43:00+03:00
технологии
авито
смартфоны
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сервис "Авито" начал тестирование бесплатной программы выкупа смартфонов с "М-Видео - Эльдорадо", сообщает платформа."Сервис работает по уже знакомому для пользователей "Авито" пути: с его помощью частные пользователи смогут продать свой старый смартфон без ожидания и общения с покупателями. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить анкету состояния устройства. В зависимости от состояния гаджета будет рассчитана его стоимость", - говорится в сообщении.В случае, если цена устраивает покупателя, ему необходимо будет передать гаджет в одну из точек продаж сети. Там специалист проверит состояние смартфона, и назовет по итогам проверки финальную цену за устройство. После заключения договора и проверки документа, удостоверяющего личность, продавец сможет получить оплату за устройство на банковскую карту.Как отмечается в сообщении, "Авито" развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года."Многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа – без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз", — комментирует руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в "Авито" Павел Комаров.
https://realty.ria.ru/20241106/arenda-1981570619.html
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технологии, авито, смартфоны, экономика
Технологии, Авито, Смартфоны, Экономика
Авито тестирует новую программу выкупа смартфонов

Сервис "Авито" начал тестирование бесплатной программы выкупа смартфонов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип Avito
Логотип Avito - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип Avito . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сервис "Авито" начал тестирование бесплатной программы выкупа смартфонов с "М-Видео - Эльдорадо", сообщает платформа.
"Сервис работает по уже знакомому для пользователей "Авито" пути: с его помощью частные пользователи смогут продать свой старый смартфон без ожидания и общения с покупателями. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить анкету состояния устройства. В зависимости от состояния гаджета будет рассчитана его стоимость", - говорится в сообщении.
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В случае, если цена устраивает покупателя, ему необходимо будет передать гаджет в одну из точек продаж сети. Там специалист проверит состояние смартфона, и назовет по итогам проверки финальную цену за устройство. После заключения договора и проверки документа, удостоверяющего личность, продавец сможет получить оплату за устройство на банковскую карту.
Как отмечается в сообщении, "Авито" развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года.
"Многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа – без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз", — комментирует руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в "Авито" Павел Комаров.
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