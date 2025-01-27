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В Азербайджане назвали сроки установления причин крушения AZAL
В Азербайджане назвали сроки установления причин крушения AZAL - РИА Новости, 27.01.2025
В Азербайджане назвали сроки установления причин крушения AZAL
Причины крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау будут установлены на днях, заявил в понедельник азербайджанский генеральный прокурор Кямран... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:55:00+03:00
2025-01-27T17:55:00+03:00
2025-01-27T17:55:00+03:00
в мире
актау
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генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 27 янв – РИА Новости. Причины крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау будут установлены на днях, заявил в понедельник азербайджанский генеральный прокурор Кямран Алиев. "В настоящее время совместно с органами прокуратуры и другими надлежащими структурами Казахстана и Российской Федерации продолжаются следственные действия по установлению истинных причин произошедшего. Конкретные результаты будут получены в короткие сроки – на днях", - сказал Алиев на заседании коллегии Генпрокуратуры. Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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в мире, актау, казахстан, баку, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Баку, Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
В Азербайджане назвали сроки установления причин крушения AZAL
Генпрокурор Алиев: причины крушения AZAL под Актау будут установлены на днях