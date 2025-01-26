Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 26.01.2025 (обновлено: 16:56 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995548595.html
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:12:00+03:00
2025-01-26T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров. "Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров", - написала Захарова. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут нелегитимными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет.
https://ria.ru/20250116/zayavlenie-1994094181.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией

Захарова поразилась объяснениям Зеленского по поводу запрета на переговоры с РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.
«
"Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров", - написала Захарова.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут нелегитимными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Это невероятно": на Западе неприятно удивились заявлениям из Киева
16 января, 22:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала