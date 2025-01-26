https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995548595.html
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:12:00+03:00
2025-01-26T14:12:00+03:00
2025-01-26T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров. "Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров", - написала Захарова. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут нелегитимными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет.
https://ria.ru/20250116/zayavlenie-1994094181.html
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РИА Новости
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Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией
Захарова поразилась объяснениям Зеленского по поводу запрета на переговоры с РФ