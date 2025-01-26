https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995537753.html

В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине

В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине - РИА Новости, 26.01.2025

В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине

Владимир Зеленский словами о намерении президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом хочет сорвать мирные переговоры,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:15:00+03:00

2025-01-26T12:15:00+03:00

2025-01-26T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о намерении президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом хочет сорвать мирные переговоры, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Нарратив направлен на дискредитацию мирных инициатив Трампа", — говорится в публикации. Депутат добавил, что с такими "успехами" Зеленский еще и США войну объявит. На этой неделе глава киевского режима заявил, что якобы Путин хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира. Российский лидер ранее высказывался о готовности спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. До этого новый глава Овального кабинета заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что тот также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995527751.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995523763.html

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