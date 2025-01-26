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В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 26.01.2025 (обновлено: 12:21 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995537753.html
В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине
В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине - РИА Новости, 26.01.2025
В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине
Владимир Зеленский словами о намерении президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом хочет сорвать мирные переговоры,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:15:00+03:00
2025-01-26T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о намерении президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом хочет сорвать мирные переговоры, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Нарратив направлен на дискредитацию мирных инициатив Трампа", — говорится в публикации. Депутат добавил, что с такими "успехами" Зеленский еще и США войну объявит. На этой неделе глава киевского режима заявил, что якобы Путин хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира. Российский лидер ранее высказывался о готовности спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. До этого новый глава Овального кабинета заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что тот также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995527751.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995523763.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, США
В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине

Нардеп Дубинский: Зеленский словами о Путине и Трампе хочет сорвать переговоры

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о намерении президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом хочет сорвать мирные переговоры, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Нарратив направлен на дискредитацию мирных инициатив Трампа", — говорится в публикации.
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Депутат добавил, что с такими "успехами" Зеленский еще и США войну объявит.

На этой неделе глава киевского режима заявил, что якобы Путин хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира.

Российский лидер ранее высказывался о готовности спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. До этого новый глава Овального кабинета заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что тот также этого хочет.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныСША
 
 
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