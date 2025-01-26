В Раде высказались об окончании конфликта после слов Зеленского о Путине
Нардеп Дубинский: Зеленский словами о Путине и Трампе хочет сорвать переговоры
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о намерении президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом хочет сорвать мирные переговоры, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Нарратив направлен на дискредитацию мирных инициатив Трампа", — говорится в публикации.
"Нарратив направлен на дискредитацию мирных инициатив Трампа", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что с такими "успехами" Зеленский еще и США войну объявит.
На этой неделе глава киевского режима заявил, что якобы Путин хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира.
Российский лидер ранее высказывался о готовности спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. До этого новый глава Овального кабинета заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что тот также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
На этой неделе глава киевского режима заявил, что якобы Путин хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира.
Российский лидер ранее высказывался о готовности спокойно поговорить с американским коллегой по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. До этого новый глава Овального кабинета заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что тот также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.