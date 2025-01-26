В Ивановской области арестовали двух подрядчиков по делу о взятке
Ивановский суд арестовал дорожных подрядчиков по делу о взятке на 12 млн рублей
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. В Ивановской области арестованы два представителя коммерческих организаций, которые строили и ремонтировали дороги в регионах России, по делу о взятке в виде услуг на сумму не менее 12 миллионов рублей, дело о получении взятки завели на должностное лицо Федерального управления автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства, сообщило ивановское региональное СУСК в Telegram-канале.
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Ивановской области расследуется уголовное дело в отношении двух представителей коммерческой организации. Они обвиняются в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ)", - сообщает СУСК.
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По версии следствия, уточняет СУСК, организация осуществляет деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах России. Ее представители "передали начальнику ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера". Услугой стало производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на сумму не менее 12 миллионов рублей.
"Взятка предназначалась за незаконные действия в интересах представителей коммерческой организации при заключении и исполнении государственных контрактов по капитальному ремонту и обслуживанию автомобильных дорог", - уточняет СУСК.
По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, Октябрьский районный суд города Иваново заключил под стражу председателя совета директоров АО "ДСУ-1" и одного из индивидуальных предпринимателей.
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СУСК уточняет, что фигурантам предъявлено обвинение. Подчеркивается, что в отношении должностного лица Федерального дорожного агентства возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Преступление выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ России совместно с УФСБ России по Ивановской области.
По информации прокуратуры Ивановской области, речь идет о руководителях организаций, осуществляющих строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Ивановской, Новгородской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областях и других субъектах РФ.
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