https://ria.ru/20250126/vzyatka-1995578005.html

В Ивановской области арестовали двух подрядчиков по делу о взятке

В Ивановской области арестовали двух подрядчиков по делу о взятке - РИА Новости, 26.01.2025

В Ивановской области арестовали двух подрядчиков по делу о взятке

В Ивановской области арестованы два представителя коммерческих организаций, которые строили и ремонтировали дороги в регионах России, по делу о взятке в виде... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:33:00+03:00

2025-01-26T18:33:00+03:00

2025-01-26T18:33:00+03:00

происшествия

россия

ивановская область

иваново

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РЯЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. В Ивановской области арестованы два представителя коммерческих организаций, которые строили и ремонтировали дороги в регионах России, по делу о взятке в виде услуг на сумму не менее 12 миллионов рублей, дело о получении взятки завели на должностное лицо Федерального управления автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства, сообщило ивановское региональное СУСК в Telegram-канале."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Ивановской области расследуется уголовное дело в отношении двух представителей коммерческой организации. Они обвиняются в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ)", - сообщает СУСК.По версии следствия, уточняет СУСК, организация осуществляет деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах России. Ее представители "передали начальнику ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера". Услугой стало производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на сумму не менее 12 миллионов рублей. "Взятка предназначалась за незаконные действия в интересах представителей коммерческой организации при заключении и исполнении государственных контрактов по капитальному ремонту и обслуживанию автомобильных дорог", - уточняет СУСК. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, Октябрьский районный суд города Иваново заключил под стражу председателя совета директоров АО "ДСУ-1" и одного из индивидуальных предпринимателей. СУСК уточняет, что фигурантам предъявлено обвинение. Подчеркивается, что в отношении должностного лица Федерального дорожного агентства возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Преступление выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ России совместно с УФСБ России по Ивановской области. По информации прокуратуры Ивановской области, речь идет о руководителях организаций, осуществляющих строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Ивановской, Новгородской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областях и других субъектах РФ.

https://ria.ru/20241229/vzyatka-1992004597.html

https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995405223.html

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происшествия, россия, ивановская область, иваново, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)