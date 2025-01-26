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В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2025
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в Полтавской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T02:57:00+03:00
2025-01-26T02:57:00+03:00
2025-01-26T02:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы произошли в Полтавской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Полтавская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/vsu-1995466710.html
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полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы