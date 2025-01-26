https://ria.ru/20250126/vybory-1995588790.html
Польский наблюдатель оценил выборы в Белоруссии
Польский наблюдатель оценил выборы в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Польский наблюдатель оценил выборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии проходят веселее и интереснее, чем в Польше или европейских странах, потому что на них проводят концерты и выступления творческих... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:21:00+03:00
2025-01-26T20:21:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Выборы в Белоруссии проходят веселее и интереснее, чем в Польше или европейских странах, потому что на них проводят концерты и выступления творческих коллективов, заявил РИА Новости независимый наблюдатель из Польши Кшиштоф Толминский."Особенность выборов в Белоруссии заключается в их уникальности и в том, что они идут не один день. Для Польши невозможно, чтобы на избирательных участках проходили концерты, выступали какие-то творческие коллективы, чтобы избирателей как-то развлекали. В Белоруссии выборы проходят веселее", - сказал Толминский.Он подчеркнул, что тем, кто готовит выборы в Польше, есть чему поучиться у их коллег в Белоруссии."Как политик, который неоднократно участвовал в выборах, готовил их, хочу отметить высокий уровень избирательного процесса как для граждан, так и для избирательных комиссий и наблюдателей, высокий уровень профессионализма членов комиссий", - заключил Толминский.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995584985.html
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, польша
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Польша
Польский наблюдатель оценил выборы в Белоруссии
Наблюдатель Толминский: выборы в Белоруссии проходят веселее, чем в Европе