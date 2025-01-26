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Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы

Президентские выборы в Беларуси 2025: дата, кандидаты, прогнозы

Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы

Белоруссия готовится к президентским выборам. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко. Он... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:47:00+03:00

2025-01-26T11:47:00+03:00

2025-01-26T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Белоруссия готовится к президентским выборам. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко. Он хочет избраться на седьмой срок подряд. Подробности – в материале РИА Новости.Выборы президента Беларуси 2025В Белоруссии 26 января пройдут президентские выборы. Фаворит - Александр Лукашенко, ему будут противостоять четыре кандидата. Обстановка в стране и за ее пределами остается нервной. Так, Госдеп США призвал американских граждан уехать из республики.Напомним, президентские выборы 2020-го привели к массовым акциям протеста. В результате часть кандидатов в президенты оказались за решеткой или за границей. В этот раз Александр Лукашенко готов подключить военных в случае беспорядков. "Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок", - сказал глава государства. Также он готов отключить интернет, чтобы помешать бунтовщикам."Прекрасно понимаем, что такие мероприятия, как электоральная кампания, связаны с возможностью провокаций, расшатывания ситуации. Возможны, как и показал 2020 год, массовые беспорядки. Все наши силы свои задачи знают четко", - сказал первый заместитель командующего внутренними войсками Белоруссии Александр Быков.В свою очередь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович сообщил, что Минск учел опыт Сирии. "Мы видим, что послужило триггером событий в Сирии. Это создание массовых беспорядков, а на их фоне вооруженный конфликт. Мы готовы отреагировать на различные инсинуации, нарушения, провокации", — сказал он.Дата и этапы избирательной кампанииОчередные выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. Действующий глава государства Александр Лукашенко попытается избраться на седьмой срок. Конкуренцию ему составят еще четыре политика: лидер "Либерально-демократической партии Белоруссии" Олег Гайдукевич, коммунист Сергей Сыранков, председатель "Республиканской партии труда и справедливости" Александр Хижняк, а также беспартийная Анна Канопацкая. ЦИК официально зарегистрировал их 23 декабря.Чтобы стать кандидатом в президенты Белоруссии, человек должен набрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Также он должен быть гражданином Белоруссии старше 40 лет и постоянно проживать на территории страны не менее 20 лет. Пост президента Белоруссии не могут занимать лица, имеющие (сейчас и прежде) гражданство иностранного государства либо вид на жительство, а также граждане с судимостью.Согласно конституции Белоруссии, президент страны избирается сроком на пять лет. Выборы являются свободными, проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Предыдущие выборы состоялись в августе 2020 года, поэтому выборы 2025-го можно считать ранними. Власти мотивировали свое решение провести их в январе тем, что в это время как раз заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития республики. Так как задачи следующей пятилетки должен определить президент, целесообразно перед этим провести выборы, объяснил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.Избирательные участки 26 января будут работать с 8:00 и до 20:00. Также будет возможности проголосовать дома или досрочно – с 21 по 25 января. Принять участие в выборах смогут все граждане республики, достигшие 18 лет. Проголосовать можно по паспорту, студенческому, пенсионному или военному билету, водительскому удостоверению или другим документам, подтверждающим личность. Нельзя голосовать только тем, кого суд признал недееспособным, а также лицам, находящимся под стражей или в местах лишения свободы. Также из-за проблем с обеспечением безопасности в этот раз нельзя будет проголосовать за границей.Итоги президентских выборов подведет ЦИК. Их опубликуют не позднее 5 февраля 2025 года, то есть через 10 дней после выборов. Если никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, будет объявлен второй тур выборов. В 2025 году он может состояться 9 февраля, принимать участие будут двое кандидатов, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей.Кандидаты и их программыЗа пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.Александр ЛукашенкоЕго нынешняя предвыборная программа называется "Время выбрало нас". По словам Лукашенко, в стране накоплен мощный военный потенциал, страна развивает атомную энергетику, замахнулись на освоение космоса. Автор программы не называет это своей личной заслугой, по его словам, "мы сделали это вместе за очень короткий промежуток времени и без излишних ресурсов".Александр Лукашенко – бессменный лидер Белоруссии с 1994-го. В этом году ему исполнится 71. В 2022-м в конституцию республики вернули ограничение на избрание президента только на два срока, а для Лукашенко их обнулили. Поэтому, если он победит в январе, то сможет переизбраться еще и в 2029-м.Вместе с тем, Лукашенко напомнил, что над страной нависла угроза войны. "С точки зрения геополитики мы находимся в самой высокой за последние восемь десятилетий точке опасности — весь мир вокруг нас охвачен пламенем", — уверен кандидат в президенты. В связи с этим, он обещает избирателям обеспечить безопасность республики, наладить диалог с Западом, побороть коррупцию.Анна КонопацкаяАнна Конопацкая во второй раз попытается стать президентом Белоруссии. В 2020-м за нее проголосовали 1,67% избирателей. В этот раз она пытается привлечь аудиторию обещанием вернуть в страну уехавших по политическим или экономическим причинам за границу белорусов. По ее словам, из-за этого республика оказалась в демографической яме. Кроме того, она предлагает разрешить девушкам вступать в брак в возрасте 17 лет, если родители согласны. Также она хочет легализовать суррогатное материнство.Сергей СыранковСергей Сыранков сделал своим предвыборным лозунгом "Не вместо, а вместе!". Преемственность и продолжение курса Лукашенко, углубление его преобразований – вот за что выступает лидер Коммунистической партии Белоруссии.Сыранков убежден, что "либерализация – это путь к Майдану". Также он не верит в заявления Трампа о мире между Россией и Украиной. При этом он требует, что Киев вернул Минску всю белорусскую госсобственность. Вместе с тем, Сыранков выступает за глубокую интеграцию с Россией на основе союзного социализма. В частности, такое сближение должно осуществляться при условии сохранения суверенитета Белоруссии.Александр ХижнякАлександр Хижняк назвал свою программу "Беларусь 2030". В своей агитации он решил сделать упор на молодежи, образовании и науке. По словам Хижняка – это путь к прогрессу.Так, после избрания президентом Белоруссии он собирается запустить программу "Достойный старт". В ее рамках на первом рабочем месте молодого специалисты будет ждать высокая зарплата. Кроме того, молодежь будет ждать льготная аренда жилья и ипотека с минимальной ставкой. Работающие пенсионеры получат ежегодный перерасчет пенсии с учетом фактического трудового стажа.Олег ГайдукевичОлег Гайдукевич считает, что внешние силы хотят уничтожить Белоруссию. В том числе, с этой целью Запад ввел санкции против Минска. На выборы он идет под лозунгом "За сильную Белоруссию!".Помимо прочего Гайдукевич предлагает реформировать избирательную систему таким образом, чтобы представители "пятой колонны и некомпетентные политики, которые идут решать свои вопросы", не могли претендовать на власть. Также он выступает против превращения Белоруссии в парламентскую республику, но за расширение полномочий местных органов власти. Во внешней политике Гайдукевич обещает быть миролюбивым, а во внутренней – практичным. В частности, он предлагает упростить налоговое законодательство и создать более привлекательные условия для развития малого и среднего бизнеса.Ожидания и мнения экспертовЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что Лукашенко сможет переизбраться на очередной срок. "Это будет заслуженная победа. Все-таки именно он обеспечивает стабильность страны, и жители Белоруссии это понимают. В то же время белорусская оппозиция не пользуется широкой популярностью", - заявил эксперт РИА Новости."За Лукашенко проголосуют минимум 85% избирателей. Во-первых, у него в принципе нет конкурентов. Во-вторых, реальная оппозиция в выборах участвовать не будет. Три конкурента действующего президента – его сторонники. В свою очередь Конопацкая не пользуется уважением ни у оппозиции, ни у сторонников властей. Странно, что она смогла найти 100 тысяч подписей в свою поддержку", - считает белорусский политолог Артем Агафонов.Реакция общества и международного сообществаПо данным онлайн-опроса БКМО "Беларусь будущего - выбор молодых", 76,7% молодежи собираются принять участие в президентских выборах. При этом они ожидают, что избранный глава государства решит проблемы республики в сфере безопасности (67,7%), увеличит благосостояние граждан (48,1%), поборет инфляцию (41,8%), в целом обеспечит экономический подъем страны (32,3%), укрепит международные позиции Минска (23,5%). В опросе участвовали молодые люди в возрасте до 31 года.Глава ЦИК Белоруссии сообщил, что на выборах президента Белоруссии будут работать около тысяч наблюдателей. В том числе, приедут представители западных государств."Да, будут европейские страны. Они будут представлены разными категориями, в том числе политиками, общественными деятелями, экспертами", - сказал Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1".В частности, аккредитацию получили представители Венгрии, Швейцарии, Польши и Японии. Кроме того, за выборами будут следить наблюдатели от панафриканского парламента. Самая многочисленная иностранная миссия наблюдателей будет от СНГ. В нее войдут не меньше 200 человек.Прогнозы и значение выборовПо словам Жарихина, Белоруссия находится на границе между Востоком и Западом, поэтому следующий президентских срок не будет для Лукашенко простым. Впрочем, до сих пор он справлялся со всеми вызовами.По мнению Агафонова, следующий президентский срок Лукашенко может посвятить, в том числе, формированию команды, которая должна будет перенять у него руководство республикой. В 2030-м белорусскому лидеру исполнится 76 лет, и хорошо бы иметь к этому моменту людей, способных в случае необходимости сохранить прежний курс стабильного развития.

https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994984548.html

https://ria.ru/20250123/tsik-1995122674.html

https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992730604.html

https://ria.ru/20250108/gaydukevich-1992787885.html

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в мире, справки, белоруссия, венгрия, минск, александр лукашенко, олег гайдукевич, игорь карпенко, снг, выборы президента белоруссии — 2025