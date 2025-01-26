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Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов - РИА Новости, 26.01.2025
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07:13 26.01.2025 (обновлено: 12:29 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/vino-1995511851.html
Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов
Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов - РИА Новости, 26.01.2025
Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов
В прошлом году поставки грузинского вина в Россию превысили 180 миллионов долларов — это новый рекорд для двусторонней торговли, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:13:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В прошлом году поставки грузинского вина в Россию превысили 180 миллионов долларов — это новый рекорд для двусторонней торговли, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, в 2024-м Россия закупила грузинского алкоголя на 182,6 миллиона долларов, на 8,5 процента. Объем импорта при этом составил 66,7 тысячи тонн: хотя это на семь процентов больше уровня годом ранее, достичь исторического максимума 2022 года почти в 70 тысяч тонн пока не удалось. Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина уже более десяти лет — в прошлом году на нашу страну пришлось две трети всех грузинских поставок. Второе место заняла Польша, которая увеличила ввоз грузинского алкоголя на 10,3 процента, до 16,6 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Украина, за год уменьшившая импорт на 14 процентов, до 12,5 миллиона долларов. В пятерку вошли также Казахстан (10,7 миллиона долларов) и Китай (9,2 миллиона). В целом Грузия за год поставила за рубеж 94,7 тысячи тонн вина (89,5 тысячи тонн годом ранее) — это второй результат для страны в новейшей истории. Стоимость экспорта составила почти 276 миллионов долларов, что на 6,5 процента больше, чем в 2023-м.
https://ria.ru/20250123/vino-1995069860.html
https://ria.ru/20250121/ekspert-1994791299.html
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экономика, россия, грузия, польша
Экономика, Россия, Грузия, Польша
Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов

Россия в 2024 году ввезла грузинского вина на рекордные $183 миллиона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дегустация вина . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В прошлом году поставки грузинского вина в Россию превысили 180 миллионов долларов — это новый рекорд для двусторонней торговли, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
Так, в 2024-м Россия закупила грузинского алкоголя на 182,6 миллиона долларов, на 8,5 процента. Объем импорта при этом составил 66,7 тысячи тонн: хотя это на семь процентов больше уровня годом ранее, достичь исторического максимума 2022 года почти в 70 тысяч тонн пока не удалось.
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Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина уже более десяти лет — в прошлом году на нашу страну пришлось две трети всех грузинских поставок.
Второе место заняла Польша, которая увеличила ввоз грузинского алкоголя на 10,3 процента, до 16,6 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Украина, за год уменьшившая импорт на 14 процентов, до 12,5 миллиона долларов. В пятерку вошли также Казахстан (10,7 миллиона долларов) и Китай (9,2 миллиона).
В целом Грузия за год поставила за рубеж 94,7 тысячи тонн вина (89,5 тысячи тонн годом ранее) — это второй результат для страны в новейшей истории. Стоимость экспорта составила почти 276 миллионов долларов, что на 6,5 процента больше, чем в 2023-м.
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