https://ria.ru/20250126/vino-1995511851.html

Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов

Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов - РИА Новости, 26.01.2025

Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов

В прошлом году поставки грузинского вина в Россию превысили 180 миллионов долларов — это новый рекорд для двусторонней торговли, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T07:13:00+03:00

2025-01-26T07:13:00+03:00

2025-01-26T12:29:00+03:00

экономика

россия

грузия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В прошлом году поставки грузинского вина в Россию превысили 180 миллионов долларов — это новый рекорд для двусторонней торговли, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, в 2024-м Россия закупила грузинского алкоголя на 182,6 миллиона долларов, на 8,5 процента. Объем импорта при этом составил 66,7 тысячи тонн: хотя это на семь процентов больше уровня годом ранее, достичь исторического максимума 2022 года почти в 70 тысяч тонн пока не удалось. Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина уже более десяти лет — в прошлом году на нашу страну пришлось две трети всех грузинских поставок. Второе место заняла Польша, которая увеличила ввоз грузинского алкоголя на 10,3 процента, до 16,6 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Украина, за год уменьшившая импорт на 14 процентов, до 12,5 миллиона долларов. В пятерку вошли также Казахстан (10,7 миллиона долларов) и Китай (9,2 миллиона). В целом Грузия за год поставила за рубеж 94,7 тысячи тонн вина (89,5 тысячи тонн годом ранее) — это второй результат для страны в новейшей истории. Стоимость экспорта составила почти 276 миллионов долларов, что на 6,5 процента больше, чем в 2023-м.

https://ria.ru/20250123/vino-1995069860.html

https://ria.ru/20250121/ekspert-1994791299.html

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экономика, россия, грузия, польша