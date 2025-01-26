https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

"Неизлечимая проблема": на Западе вынесли Украине приговор

"Неизлечимая проблема": на Западе вынесли Украине приговор - РИА Новости, 26.01.2025

"Неизлечимая проблема": на Западе вынесли Украине приговор

Прекращение финансовой помощи из США станет для Украины очень серьезной проблемой, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Прекращение финансовой помощи из США станет для Украины очень серьезной проблемой, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Долговременное прекращение финансовых потоков из США, если это то, к чему мы движемся, станет для Украины очень серьезной проблемой. <…> Есть риск, что в случае, если финансовая помощь полностью иссякнет, страна может рухнуть в гиперинфляцию, что она бы уже давно сделала, если бы не финансовая помощь в критические моменты", — считает он.По словам Меркуриса, он не видит в сложившейся ситуации "неизлечимую проблему". По его мнению, есть вероятность, что Европейский Союз продолжит помогать Украине деньгами и военными поставками, однако это ее не спасет."На данный момент мы видим, какой бы ни была стойкость украинцев, какие бы ресурсы ни был готов бросить Европейский Союз, кажется, что это проблема для Украины, и, конечно, если это продолжится более 90 заявленных дней, то, учитывая зависимость Украины, это может стать очень серьезной проблемой, которая будет иметь критическое влияние на способность Украины продолжать функционировать и работать как государство", — подытожил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Ранее во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник "Общественного", на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995562168.html

https://ria.ru/20250126/absurd-1995557841.html

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украина, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, нато, в мире