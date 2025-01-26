https://ria.ru/20250126/udobreniya-1995513858.html

Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений

Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений - РИА Новости, 26.01.2025

Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений

Основными покупателями российских удобрений по итогам января-ноября стали Бразилия, Индия и Китай - их суммарный импорт составил 6,16 миллиарда долларов,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:20:00+03:00

2025-01-26T08:20:00+03:00

2025-01-26T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Основными покупателями российских удобрений по итогам января-ноября стали Бразилия, Индия и Китай - их суммарный импорт составил 6,16 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и по данным национальных таможенных и статистических служб. Больше всего минеральных удобрений из РФ за январь-ноябрь импортировала Бразилия - на 3,38 миллиарда долларов. Покупки вошедших в тройку Индии и Китая достигли 1,46 миллиарда и 1,31 миллиарда долларов соответственно. В пятерку вошли США, купившие у России удобрений на 1,19 миллиарда долларов, а также Мексика с объемом импорта на 669 миллионов долларов. Следом расположилась Индонезия - поставки в эту страну составили 412,9 миллионов долларов, а также Польша - 397 миллионов, ЮАР - 286,2 миллиона, Таиланд - 279 миллионов и Колумбия - 185,5 миллиона. Далее идут Франция, купившая российских удобрений на 184,4 миллиона долларов, Сербия - 183,9 миллиона, Германия - купившая на 174,6 миллиона, Турция - 150,6 миллиона и Испания - 150,2 миллиона. При этом страны Евросоюза суммарно купили удобрений в России на 1,65 миллиарда долларов. Больше всего среди пятнадцати крупнейших покупателей, а также покупателей из ЕС, импорт российских удобрений нарастила Словакия - в 18 раз (до 2,2 миллиона долларов), Финляндия - в четыре раза (до 16,8 миллиона), ЮАР и Испания - вдвое и Польша - в 1,9 раза. Самое большое сокращение импорта произошло у Эстонии - в 58 раз (с 9 миллионов до 155 тысяч долларов), Чехии - в пять раз (до 185,8 тысяч), Хорватии и Латвии - втрое (до 6 миллионов и 4,3 миллиона долларов, соответственно), а также Турции - в два раза.

https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html

https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html

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экономика, россия, бразилия, индия, оон, евросоюз