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Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений - РИА Новости, 26.01.2025
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08:20 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/udobreniya-1995513858.html
Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений
Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений - РИА Новости, 26.01.2025
Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений
Основными покупателями российских удобрений по итогам января-ноября стали Бразилия, Индия и Китай - их суммарный импорт составил 6,16 миллиарда долларов,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:20:00+03:00
2025-01-26T08:20:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Основными покупателями российских удобрений по итогам января-ноября стали Бразилия, Индия и Китай - их суммарный импорт составил 6,16 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и по данным национальных таможенных и статистических служб. Больше всего минеральных удобрений из РФ за январь-ноябрь импортировала Бразилия - на 3,38 миллиарда долларов. Покупки вошедших в тройку Индии и Китая достигли 1,46 миллиарда и 1,31 миллиарда долларов соответственно. В пятерку вошли США, купившие у России удобрений на 1,19 миллиарда долларов, а также Мексика с объемом импорта на 669 миллионов долларов. Следом расположилась Индонезия - поставки в эту страну составили 412,9 миллионов долларов, а также Польша - 397 миллионов, ЮАР - 286,2 миллиона, Таиланд - 279 миллионов и Колумбия - 185,5 миллиона. Далее идут Франция, купившая российских удобрений на 184,4 миллиона долларов, Сербия - 183,9 миллиона, Германия - купившая на 174,6 миллиона, Турция - 150,6 миллиона и Испания - 150,2 миллиона. При этом страны Евросоюза суммарно купили удобрений в России на 1,65 миллиарда долларов. Больше всего среди пятнадцати крупнейших покупателей, а также покупателей из ЕС, импорт российских удобрений нарастила Словакия - в 18 раз (до 2,2 миллиона долларов), Финляндия - в четыре раза (до 16,8 миллиона), ЮАР и Испания - вдвое и Польша - в 1,9 раза. Самое большое сокращение импорта произошло у Эстонии - в 58 раз (с 9 миллионов до 155 тысяч долларов), Чехии - в пять раз (до 185,8 тысяч), Хорватии и Латвии - втрое (до 6 миллионов и 4,3 миллиона долларов, соответственно), а также Турции - в два раза.
https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html
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экономика, россия, бразилия, индия, оон, евросоюз
Экономика, Россия, Бразилия, Индия, ООН, Евросоюз
Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений

Главными покупателями удобрений из РФ за 2024 год стали Бразилия, Индия и Китай

© Фото : "ЕвроХим"Российские удобрения
Российские удобрения - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : "ЕвроХим"
Российские удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Основными покупателями российских удобрений по итогам января-ноября стали Бразилия, Индия и Китай - их суммарный импорт составил 6,16 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и по данным национальных таможенных и статистических служб.
Больше всего минеральных удобрений из РФ за январь-ноябрь импортировала Бразилия - на 3,38 миллиарда долларов. Покупки вошедших в тройку Индии и Китая достигли 1,46 миллиарда и 1,31 миллиарда долларов соответственно.
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Стали известны главные покупатели российских удобрений
21 марта 2024, 05:24
В пятерку вошли США, купившие у России удобрений на 1,19 миллиарда долларов, а также Мексика с объемом импорта на 669 миллионов долларов. Следом расположилась Индонезия - поставки в эту страну составили 412,9 миллионов долларов, а также Польша - 397 миллионов, ЮАР - 286,2 миллиона, Таиланд - 279 миллионов и Колумбия - 185,5 миллиона.
Далее идут Франция, купившая российских удобрений на 184,4 миллиона долларов, Сербия - 183,9 миллиона, Германия - купившая на 174,6 миллиона, Турция - 150,6 миллиона и Испания - 150,2 миллиона. При этом страны Евросоюза суммарно купили удобрений в России на 1,65 миллиарда долларов.
Больше всего среди пятнадцати крупнейших покупателей, а также покупателей из ЕС, импорт российских удобрений нарастила Словакия - в 18 раз (до 2,2 миллиона долларов), Финляндия - в четыре раза (до 16,8 миллиона), ЮАР и Испания - вдвое и Польша - в 1,9 раза.
Самое большое сокращение импорта произошло у Эстонии - в 58 раз (с 9 миллионов до 155 тысяч долларов), Чехии - в пять раз (до 185,8 тысяч), Хорватии и Латвии - втрое (до 6 миллионов и 4,3 миллиона долларов, соответственно), а также Турции - в два раза.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума
11 мая 2024, 09:06
 
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