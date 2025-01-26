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В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 26.01.2025
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Туризм
 
10:34 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/turtsija-1995525310.html
В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте
В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 26.01.2025
В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте
Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:34:00+03:00
2025-01-26T10:34:00+03:00
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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара. "Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15 с последними арестами в рамках расследования пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", - пишет издание. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание.
https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Туризм, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте

Sabah: число арестованных после пожара на турецком курорте Болу выросло до 15

© AP Photo / IHAПожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / IHA
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии прощания с жертвами пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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"Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15 с последними арестами в рамках расследования пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", - пишет издание.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание.
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