https://ria.ru/20250126/turtsija-1995525310.html

В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте

В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 26.01.2025

В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте

Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:34:00+03:00

2025-01-26T10:34:00+03:00

2025-01-26T10:34:00+03:00

туризм

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994768205_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_764eb7e45eab5c6138a359fbb9a28a28.jpg

АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара. "Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15 с последними арестами в рамках расследования пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", - пишет издание. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание.

https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html

https://ria.ru/20250121/pozhary-1994746201.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире