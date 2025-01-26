https://ria.ru/20250126/trump-1995542901.html

Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа

Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, а обкладывать весь мир санкциями не стоит. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:09:00+03:00

2025-01-26T13:09:00+03:00

2025-01-26T14:32:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, а обкладывать весь мир санкциями не стоит. "Но он (Трамп – ред.) должен понимать, что нас, вас, меня, других обложить санкциями, налогами, чтобы в Америке жили (хорошо – ред.) – знаете, мы не очень-то согласимся. Это все надо отбросить. А то, что он сказал, что будет миротворцем, - я буду поддерживать это, если он хочет быть лауреатом Нобелевской премии", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами. Президент Белоруссии также посочувствовал Трампу, напомнив о его ранении и заявив, что американский президент еще не отошел от предвыборной кампании. "Они (американцы – ред.) исходят из одного: "Америка прежде всего, мы и только мы". Мы введем налоги на весь мир, но американцы будут жить хорошо. Примерно так можно перевести выступление Дональда на инаугурации. Я покритиковал его сначала, а потом подумал, что не стоит слишком сильно его критиковать: он еще не отошел от этой предвыборной вакханалии. Представьте – человеку в ухо стрельнули… он пережил тяжелейшие времена", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп