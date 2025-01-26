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Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
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13:09 26.01.2025 (обновлено: 14:32 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/trump-1995542901.html
Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа
Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, а обкладывать весь мир санкциями не стоит. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:09:00+03:00
2025-01-26T14:32:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, а обкладывать весь мир санкциями не стоит. "Но он (Трамп – ред.) должен понимать, что нас, вас, меня, других обложить санкциями, налогами, чтобы в Америке жили (хорошо – ред.) – знаете, мы не очень-то согласимся. Это все надо отбросить. А то, что он сказал, что будет миротворцем, - я буду поддерживать это, если он хочет быть лауреатом Нобелевской премии", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами. Президент Белоруссии также посочувствовал Трампу, напомнив о его ранении и заявив, что американский президент еще не отошел от предвыборной кампании. "Они (американцы – ред.) исходят из одного: "Америка прежде всего, мы и только мы". Мы введем налоги на весь мир, но американцы будут жить хорошо. Примерно так можно перевести выступление Дональда на инаугурации. Я покритиковал его сначала, а потом подумал, что не стоит слишком сильно его критиковать: он еще не отошел от этой предвыборной вакханалии. Представьте – человеку в ухо стрельнули… он пережил тяжелейшие времена", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html
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в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа

Лукашенко поддержит Трампа, если тот хочет получить Нобелевскую премию мира

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, а обкладывать весь мир санкциями не стоит.
"Но он (Трамп – ред.) должен понимать, что нас, вас, меня, других обложить санкциями, налогами, чтобы в Америке жили (хорошо – ред.) – знаете, мы не очень-то согласимся. Это все надо отбросить. А то, что он сказал, что будет миротворцем, - я буду поддерживать это, если он хочет быть лауреатом Нобелевской премии", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Президент Белоруссии также посочувствовал Трампу, напомнив о его ранении и заявив, что американский президент еще не отошел от предвыборной кампании.
"Они (американцы – ред.) исходят из одного: "Америка прежде всего, мы и только мы". Мы введем налоги на весь мир, но американцы будут жить хорошо. Примерно так можно перевести выступление Дональда на инаугурации. Я покритиковал его сначала, а потом подумал, что не стоит слишком сильно его критиковать: он еще не отошел от этой предвыборной вакханалии. Представьте – человеку в ухо стрельнули… он пережил тяжелейшие времена", - сказал Лукашенко.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лукашенко высказался об инаугурации Трампа
21 января, 14:41
 
В миреБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
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