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Медведев фотографией 2017 года проиллюстрировал "второе пришествие" Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
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12:10 26.01.2025 (обновлено: 12:51 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/trump-1995536811.html
Медведев фотографией 2017 года проиллюстрировал "второе пришествие" Трампа
Медведев фотографией 2017 года проиллюстрировал "второе пришествие" Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
Медведев фотографией 2017 года проиллюстрировал "второе пришествие" Трампа
Президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:10:00+03:00
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россия
в мире
дмитрий медведев
манила
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что Россию Трампу не обмануть."В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть", - написал Медведев, сопроводив сообщение смеющимся эмоджи и фотографией с совместного рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле.Медведев возглавлял российскую делегацию на саммите 2017 года. На фотографиях из Манилы от 13 ноября видно, что Дмитрий Медведев оказался единственным участником церемонии, который держит руки не так, как все остальные, не скрещивая их.Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. В частности, Трамп приостановил программы американской помощи другим странам, переименовал Мексиканский залив в Американский. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.
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россия, в мире, дмитрий медведев, манила, дональд трамп, сша
Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Манила, Дональд Трамп, США
Медведев фотографией 2017 года проиллюстрировал "второе пришествие" Трампа

Медведев: Трамп постарался запутать весь мир, но Россию ему не обмануть

© Фото : Дмитрий Медведев / TelegramФотография из Telegram-канала Дмитрия Медведева
Фотография из Telegram-канала Дмитрия Медведева - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : Дмитрий Медведев / Telegram
Фотография из Telegram-канала Дмитрия Медведева
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что Россию Трампу не обмануть.
«
"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть", - написал Медведев, сопроводив сообщение смеющимся эмоджи и фотографией с совместного рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле.
Медведев возглавлял российскую делегацию на саммите 2017 года. На фотографиях из Манилы от 13 ноября видно, что Дмитрий Медведев оказался единственным участником церемонии, который держит руки не так, как все остальные, не скрещивая их.
Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. В частности, Трамп приостановил программы американской помощи другим странам, переименовал Мексиканский залив в Американский. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
 
РоссияВ миреДмитрий МедведевМанилаДональд ТрампСША
 
 
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