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Спецоперация, 26 января: ВС РФ освободили Великую Новоселку и Зеленое в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995576770.html
Спецоперация, 26 января: ВС РФ освободили Великую Новоселку и Зеленое в ДНР
Спецоперация, 26 января: ВС РФ освободили Великую Новоселку и Зеленое в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
Спецоперация, 26 января: ВС РФ освободили Великую Новоселку и Зеленое в ДНР
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - Великую Новоселку и Зеленое, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:11:00+03:00
2025-01-26T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
карин келлер-саттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - Великую Новоселку и Зеленое, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР, а группировка войск "Центр" освободила Зеленое в ДНР, следует из сообщений военного ведомства. По данным Минобороны России, украинские формирования лишись на разных направлениях до 1470 военнослужащих. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 180 человек, следует из сводки МО РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 55 тысяч человек. ВСУ обстреляли Белгородскую областьУкраинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив более 80 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 81 снаряд и совершены атаки 51 беспилотником, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух зданиях предприятий, двух коммерческих объектах и пяти транспортных средствах. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки с помощью восьми8 беспилотников. Над Валуйским, Губкинским и Яковлевским округами сбиты шесть беспилотников. В Волоконовском районе два хутора подверглись обстрелам с применением пяти снарядов и атакам трех БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено четыре боеприпаса, также были нанесены удары 13 беспилотниками. Военные ВСУ массово сдаются в пленУкраинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как это для них единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, тенденция сдачи военных ВСУ в плен наметилась по всей линии фронта. Военные "Севера" рассказали о боях в Курской областиВоеннослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск "Север" рассказали, как проходило освобождение населенного пункта Кругленькое Курской области. Противник превратил дома мирных жителей в укрепленные крепости, но военнослужащие говорят, что, когда дело доходило до их обороны, украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб" и сбегали. По словам одного из российских командиров, на врага оказывали воздействие сбросами с дронов, а укрепления простреливали из гранатометов. Швейцария готова предоставить площадкуШвейцария готова провести подготовительные переговоры по Украине, заявила швейцарский президент Карин Келлер-Саттер в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger Nachrichten. По словам политика, она заявила Владимиру Зеленскому, что Швейцария по-прежнему "готова предлагать свои добрые услуги и поддерживать мирный процесс". Как подчеркнула президент, во время встречи на Всемирном экономическом форуме она сказала Зеленскому, что Россия должна оказаться за столом переговоров, если Швейцария вновь организует мирную конференцию. Она также отметила, что Швейцария находится в контакте с Россией. На просьбу издания уточнить, реалистично ли это, учитывая, что Россия называла Швейцарию не нейтральной, президент ответила, что "в последнее время" она "больше не слышала таких заявлений от России". Келлер-Саттер заявила при этом, что прошедшая конференция в Бюргенштоке была отправной точкой. Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня 2024 года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что его разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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россия, швейцария, украина, владимир зеленский, карин келлер-саттер, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Карин Келлер-Саттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 26 января: ВС РФ освободили Великую Новоселку и Зеленое в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - Великую Новоселку и Зеленое, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР, а группировка войск "Центр" освободила Зеленое в ДНР, следует из сообщений военного ведомства.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
Вчера, 15:48
По данным Минобороны России, украинские формирования лишись на разных направлениях до 1470 военнослужащих.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 180 человек, следует из сводки МО РФ.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 55 тысяч человек.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен
Вчера, 11:52

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив более 80 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 81 снаряд и совершены атаки 51 беспилотником, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух зданиях предприятий, двух коммерческих объектах и пяти транспортных средствах.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки с помощью восьми8 беспилотников. Над Валуйским, Губкинским и Яковлевским округами сбиты шесть беспилотников. В Волоконовском районе два хутора подверглись обстрелам с применением пяти снарядов и атакам трех БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено четыре боеприпаса, также были нанесены удары 13 беспилотниками.
Работа расчета БПЛА Орлан-10 на Каховском направлении - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Вчера, 16:22

Военные ВСУ массово сдаются в плен

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как это для них единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, тенденция сдачи военных ВСУ в плен наметилась по всей линии фронта.
Командир ВСУ о том, как уговорил своих сослуживцев сдаться в плен - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ
25 января, 09:05

Военные "Севера" рассказали о боях в Курской области

Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск "Север" рассказали, как проходило освобождение населенного пункта Кругленькое Курской области.
Противник превратил дома мирных жителей в укрепленные крепости, но военнослужащие говорят, что, когда дело доходило до их обороны, украинские националисты не выдерживали встречи "лоб в лоб" и сбегали.
По словам одного из российских командиров, на врага оказывали воздействие сбросами с дронов, а укрепления простреливали из гранатометов.
Военнослужащий: украинские националисты не выдерживали встречи лоб в лоб - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Российские военные рассказали о боях за Кругленькое в Курской области
Вчера, 13:59

Швейцария готова предоставить площадку

Швейцария готова провести подготовительные переговоры по Украине, заявила швейцарский президент Карин Келлер-Саттер в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger Nachrichten.
По словам политика, она заявила Владимиру Зеленскому, что Швейцария по-прежнему "готова предлагать свои добрые услуги и поддерживать мирный процесс".
Как подчеркнула президент, во время встречи на Всемирном экономическом форуме она сказала Зеленскому, что Россия должна оказаться за столом переговоров, если Швейцария вновь организует мирную конференцию. Она также отметила, что Швейцария находится в контакте с Россией.
На просьбу издания уточнить, реалистично ли это, учитывая, что Россия называла Швейцарию не нейтральной, президент ответила, что "в последнее время" она "больше не слышала таких заявлений от России".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко исключил отправку миротворцев на Украину до переговоров
Вчера, 14:12
Келлер-Саттер заявила при этом, что прошедшая конференция в Бюргенштоке была отправной точкой.
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня 2024 года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что его разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с Россией
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийКарин Келлер-СаттерВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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