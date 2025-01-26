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Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург
Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург - РИА Новости, 26.01.2025
Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург
Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил, что с переездом "Газпрома" в Санкт-Петербург из столицы забрали весь снег. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:47:00+03:00
2025-01-26T20:47:00+03:00
2025-01-26T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил, что с переездом "Газпрома" в Санкт-Петербург из столицы забрали весь снег. Глава "Газпрома" Алексей Миллер спросил Собянина во время посещения МГУ, куда пропал снег в Москве. "Газпром" уехал, и денег не хватает на снег. Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли, весь, весь снег в Питер увезли", - сказал Собянин в разговоре с Миллером в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Головная компания группы "Газпром" была перерегистрирована из Москвы в Санкт-Петербург в 2021 году. Штаб-квартира располагается на Лахтинском проспекте, в многофункциональном комплексе "Лахта Центр". "Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии.
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Городское хозяйство Москвы, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Собянин, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Газпром, Лахта Центр
Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург
Собянин: с переездом "Газпрома" в Петербург из Москвы забрали весь снег