Шайхутдинов: выборы в Белоруссии стали вотумом доверия власти
Шайхутдинов: Белоруссия сделала новый шаг к построению народного государства
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДепутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Рифат Шайхутдинов
Депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Рифат Шайхутдинов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вотумом доверия власти назвал в беседе с корреспондентом РИА Новости состоявшиеся в Белоруссии выборы президента республики депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, наблюдавший за голосованием в составе делегации Парламентского Собрания.
"Когда я беседовал с избирателями на участках, люди говорили: "Вот наш президент, мы за этот курс, мы за преемственность, за мир, за союз с Россией. Мы – за нашу независимость, это тоже очень важно". И мы наблюдали, по сути, историческое событие. Выбор в пользу этого курса и преемственности этого курса. Гораздо больше, чем просто выборы", – сказал Шайхутдинов.
По словам парламентария, Белоруссия отошла от слепого копирования европейских политических систем и сделала новый шаг к построению народного государства.
"Впечатления позитивные. Все было профессионально, прозрачно и замечательно организовано", – отметил Шайхутдинов.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".