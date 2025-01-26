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Шайхутдинов: выборы в Белоруссии стали вотумом доверия власти - РИА Новости, 27.01.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:42 26.01.2025 (обновлено: 03:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250126/shaykhutdinov-1995579475.html
Шайхутдинов: выборы в Белоруссии стали вотумом доверия власти
Шайхутдинов: выборы в Белоруссии стали вотумом доверия власти - РИА Новости, 27.01.2025
Шайхутдинов: выборы в Белоруссии стали вотумом доверия власти
Вотумом доверия власти назвал в беседе с корреспондентом РИА Новости состоявшиеся в Белоруссии выборы президента республики депутат Парламентского Собрания... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T18:42:00+03:00
2025-01-27T03:01:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
рифат шайхутдинов
александр лукашенко
олег гайдукевич
выборы президента белоруссии — 2025
белоруссия
сергей сыранков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вотумом доверия власти назвал в беседе с корреспондентом РИА Новости состоявшиеся в Белоруссии выборы президента республики депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, наблюдавший за голосованием в составе делегации Парламентского Собрания. "Когда я беседовал с избирателями на участках, люди говорили: "Вот наш президент, мы за этот курс, мы за преемственность, за мир, за союз с Россией. Мы – за нашу независимость, это тоже очень важно". И мы наблюдали, по сути, историческое событие. Выбор в пользу этого курса и преемственности этого курса. Гораздо больше, чем просто выборы", – сказал Шайхутдинов. По словам парламентария, Белоруссия отошла от слепого копирования европейских политических систем и сделала новый шаг к построению народного государства. "Впечатления позитивные. Все было профессионально, прозрачно и замечательно организовано", – отметил Шайхутдинов. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. В бюллетенях есть также графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/krasov-1995567056.html
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рифат шайхутдинов, александр лукашенко, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025, белоруссия, сергей сыранков
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Рифат Шайхутдинов, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Выборы президента Белоруссии — 2025, Белоруссия, Сергей Сыранков
Шайхутдинов: выборы в Белоруссии стали вотумом доверия власти

Шайхутдинов: Белоруссия сделала новый шаг к построению народного государства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДепутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Рифат Шайхутдинов
Депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Рифат Шайхутдинов - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Рифат Шайхутдинов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вотумом доверия власти назвал в беседе с корреспондентом РИА Новости состоявшиеся в Белоруссии выборы президента республики депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, наблюдавший за голосованием в составе делегации Парламентского Собрания.
"Когда я беседовал с избирателями на участках, люди говорили: "Вот наш президент, мы за этот курс, мы за преемственность, за мир, за союз с Россией. Мы – за нашу независимость, это тоже очень важно". И мы наблюдали, по сути, историческое событие. Выбор в пользу этого курса и преемственности этого курса. Гораздо больше, чем просто выборы", – сказал Шайхутдинов.
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По словам парламентария, Белоруссия отошла от слепого копирования европейских политических систем и сделала новый шаг к построению народного государства.
"Впечатления позитивные. Все было профессионально, прозрачно и замечательно организовано", – отметил Шайхутдинов.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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