https://ria.ru/20250126/seliverstov-1995546390.html

Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному

Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному - РИА Новости, 26.01.2025

Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному

Выборы президента Республики Беларусь организованы достойно и даже по-семейному, сообщил РИА Новости координатор делегации наблюдателей от Парламентского... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:48:00+03:00

2025-01-26T13:48:00+03:00

2025-01-26T16:36:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

олег гайдукевич

анна канопацкая

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729776176_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e11434690eb59cf8115b583a7649fe7d.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Республики Беларусь организованы достойно и даже по-семейному, сообщил РИА Новости координатор делегации наблюдателей от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ, председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовым рынкам Виктор Селиверстов. "Наша делегация состоит из 27 депутатов и сенаторов, которые работают в Минске, Минской области, Гродно и Могилеве", – сообщил Селиверстов. Координатор отметил, что за три дня, в течение которых делегация Парламентского Собрания наблюдает за президентскими выборами, депутаты узнали реакцию людей на проведение предварительного голосования. "В подавляющем большинстве люди на это решение откликаются положительно, потому что есть возможность выбрать день, освободить выходной для себя. У всех же разный цикл, жизненный и производственный. В подавляющем большинстве случаев мы слышали только одобрение", – подчеркнул Селиверстов. По словам координатора делегации, парламентарии в ходе общения с людьми не представлялись, благодаря чему выслушивали непредвзятые мнения граждан. "Очень много разговоров бытовых – на улице, в торговых центрах – о выборах. То есть, тема выборов у людей, как говорится, "зашла". И люди спрашивают: сходил – не сходил, проголосовал – не проголосовал. Тема выборов в общественном разговоре живет, значит, людям не безразлично, как к этому процессу относиться, и люди в него погружены", – подчеркнул Селиверстов. На данный момент нарушений законодательства при проведении выборов делегация не зафиксировала. "Все организовано в рамках того процесса, который заложен в белорусское законодательство. Председатели комиссий в подавляющем большинстве – люди опытные, не первые выборы проводят. Участки организованы по типовому принципу. Утром мы были на открытии участка, все правила соблюдаются, как положено. Урны опечатывают в присутствии наблюдателей, в том числе иностранных, наблюдателей от кандидатов", – сообщил Селиверстов. Координатор делегации Парламентского собрания отметил стремление организаторов электорального процесса сделать для избирателей праздник – на многих участках, например, организуются выступления артистов. С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81%. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. В бюллетенях есть также графа "Против всех".

https://ria.ru/20250120/belorussija-1994633330.html

https://ria.ru/20250115/tovarooborot-1993915466.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, единая россия, выборы президента белоруссии — 2025