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Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному - РИА Новости, 26.01.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:48 26.01.2025 (обновлено: 16:36 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/seliverstov-1995546390.html
Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному
Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному - РИА Новости, 26.01.2025
Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному
Выборы президента Республики Беларусь организованы достойно и даже по-семейному, сообщил РИА Новости координатор делегации наблюдателей от Парламентского... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:48:00+03:00
2025-01-26T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Республики Беларусь организованы достойно и даже по-семейному, сообщил РИА Новости координатор делегации наблюдателей от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ, председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовым рынкам Виктор Селиверстов. "Наша делегация состоит из 27 депутатов и сенаторов, которые работают в Минске, Минской области, Гродно и Могилеве", – сообщил Селиверстов. Координатор отметил, что за три дня, в течение которых делегация Парламентского Собрания наблюдает за президентскими выборами, депутаты узнали реакцию людей на проведение предварительного голосования. "В подавляющем большинстве люди на это решение откликаются положительно, потому что есть возможность выбрать день, освободить выходной для себя. У всех же разный цикл, жизненный и производственный. В подавляющем большинстве случаев мы слышали только одобрение", – подчеркнул Селиверстов. По словам координатора делегации, парламентарии в ходе общения с людьми не представлялись, благодаря чему выслушивали непредвзятые мнения граждан. "Очень много разговоров бытовых – на улице, в торговых центрах – о выборах. То есть, тема выборов у людей, как говорится, "зашла". И люди спрашивают: сходил – не сходил, проголосовал – не проголосовал. Тема выборов в общественном разговоре живет, значит, людям не безразлично, как к этому процессу относиться, и люди в него погружены", – подчеркнул Селиверстов. На данный момент нарушений законодательства при проведении выборов делегация не зафиксировала. "Все организовано в рамках того процесса, который заложен в белорусское законодательство. Председатели комиссий в подавляющем большинстве – люди опытные, не первые выборы проводят. Участки организованы по типовому принципу. Утром мы были на открытии участка, все правила соблюдаются, как положено. Урны опечатывают в присутствии наблюдателей, в том числе иностранных, наблюдателей от кандидатов", – сообщил Селиверстов. Координатор делегации Парламентского собрания отметил стремление организаторов электорального процесса сделать для избирателей праздник – на многих участках, например, организуются выступления артистов. С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81%. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, единая россия, выборы президента белоруссии — 2025
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Единая Россия, Выборы президента Белоруссии — 2025
Селиверстов: выборы в Белоруссии организованы достойно и по-семейному

Селиверстов заявил, что президентские выборы в Белоруссии организованы достойно

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовым рынкам Виктор Селиверстов
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовым рынкам Виктор Селиверстов - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовым рынкам Виктор Селиверстов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Республики Беларусь организованы достойно и даже по-семейному, сообщил РИА Новости координатор делегации наблюдателей от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ, председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовым рынкам Виктор Селиверстов.
"Наша делегация состоит из 27 депутатов и сенаторов, которые работают в Минске, Минской области, Гродно и Могилеве", – сообщил Селиверстов.
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Координатор отметил, что за три дня, в течение которых делегация Парламентского Собрания наблюдает за президентскими выборами, депутаты узнали реакцию людей на проведение предварительного голосования.
"В подавляющем большинстве люди на это решение откликаются положительно, потому что есть возможность выбрать день, освободить выходной для себя. У всех же разный цикл, жизненный и производственный. В подавляющем большинстве случаев мы слышали только одобрение", – подчеркнул Селиверстов.
По словам координатора делегации, парламентарии в ходе общения с людьми не представлялись, благодаря чему выслушивали непредвзятые мнения граждан.
"Очень много разговоров бытовых – на улице, в торговых центрах – о выборах. То есть, тема выборов у людей, как говорится, "зашла". И люди спрашивают: сходил – не сходил, проголосовал – не проголосовал. Тема выборов в общественном разговоре живет, значит, людям не безразлично, как к этому процессу относиться, и люди в него погружены", – подчеркнул Селиверстов.
На данный момент нарушений законодательства при проведении выборов делегация не зафиксировала.
"Все организовано в рамках того процесса, который заложен в белорусское законодательство. Председатели комиссий в подавляющем большинстве – люди опытные, не первые выборы проводят. Участки организованы по типовому принципу. Утром мы были на открытии участка, все правила соблюдаются, как положено. Урны опечатывают в присутствии наблюдателей, в том числе иностранных, наблюдателей от кандидатов", – сообщил Селиверстов.
Координатор делегации Парламентского собрания отметил стремление организаторов электорального процесса сделать для избирателей праздник – на многих участках, например, организуются выступления артистов.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81%.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко; лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич; лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк; первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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