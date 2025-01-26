https://ria.ru/20250126/rudnik-1995533025.html

В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике

В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике - РИА Новости, 26.01.2025

В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике

Рабочий погиб при отслоении горной массы на руднике "Таймырский" заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Норильске Красноярского края, следственными... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:38:00+03:00

2025-01-26T11:38:00+03:00

2025-01-26T11:41:00+03:00

происшествия

норильск

красноярский край

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следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Рабочий погиб при отслоении горной массы на руднике "Таймырский" заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Норильске Красноярского края, следственными органами организована проверка, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. "По версии следствия, около 5 часов утра (01.00 мск) 26 января 2025 года на руднике "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель" произошло отслоение горной массы на горизонте - 1350 метров под поверхностью земли. В результате обрушения на аварийном участке в результате полученных телесных повреждений погиб 27-летний горный проходчик", - говорится в сообщении. По данному факту следственным отделом по городу Норильску организована проверка на предмет возможного нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, что могло повлечь за собой гибель человека по неосторожности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)