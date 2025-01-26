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В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике - РИА Новости, 26.01.2025
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11:38 26.01.2025 (обновлено: 11:41 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/rudnik-1995533025.html
В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике
В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике - РИА Новости, 26.01.2025
В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике
Рабочий погиб при отслоении горной массы на руднике "Таймырский" заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Норильске Красноярского края, следственными... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:38:00+03:00
2025-01-26T11:41:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Рабочий погиб при отслоении горной массы на руднике "Таймырский" заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Норильске Красноярского края, следственными органами организована проверка, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. "По версии следствия, около 5 часов утра (01.00 мск) 26 января 2025 года на руднике "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель" произошло отслоение горной массы на горизонте - 1350 метров под поверхностью земли. В результате обрушения на аварийном участке в результате полученных телесных повреждений погиб 27-летний горный проходчик", - говорится в сообщении. По данному факту следственным отделом по городу Норильску организована проверка на предмет возможного нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, что могло повлечь за собой гибель человека по неосторожности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, норильск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике

В Норильске рабочий погиб при отслоении горной массы на руднике "Таймырский"

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте гибели работника на руднике "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель"
На месте гибели работника на руднике Таймырский ЗФ ПАО ГМК Норильский никель - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Рабочий погиб при отслоении горной массы на руднике "Таймырский" заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Норильске Красноярского края, следственными органами организована проверка, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
"По версии следствия, около 5 часов утра (01.00 мск) 26 января 2025 года на руднике "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель" произошло отслоение горной массы на горизонте - 1350 метров под поверхностью земли. В результате обрушения на аварийном участке в результате полученных телесных повреждений погиб 27-летний горный проходчик", - говорится в сообщении.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияРудник "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель"
Рудник Таймырский ЗФ ПАО ГМК Норильский никель - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Рудник "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель"
По данному факту следственным отделом по городу Норильску организована проверка на предмет возможного нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, что могло повлечь за собой гибель человека по неосторожности.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияНорильскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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