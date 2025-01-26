https://ria.ru/20250126/pridnestrove-1995558102.html

В Приднестровье пенсионер пытался согреть дом утюгом

В Приднестровье пенсионер пытался согреть дом утюгом - РИА Новости, 26.01.2025

В Приднестровье пенсионер пытался согреть дом утюгом

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за энергетического кризиса пострадал пенсионер, который пытался согреть дом утюгом, сообщает в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:30:00+03:00

2025-01-26T15:30:00+03:00

2025-01-26T15:30:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за энергетического кризиса пострадал пенсионер, который пытался согреть дом утюгом, сообщает в воскресенье пресс-центр министерства внутренних дел ПМР. "Поздним вечером 25 января огнеборцы тушили дом в Слободзее. Пожарных вызвали очевидцы. В ходе тушения на полу одной из комнат огнеборцы обнаружили хозяина дома. Он был без сознания и с сильными ожогами… Со слов родственников, которые периодически навещали мужчину, он часто прогревал утюгом комнату, где спал. В доме есть печь, однако она неисправна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В ведомстве уточнили, что инспектор госпожнадзора обнаружил в одной из комнат удлинитель, в который был включён советский утюг и стоял на тумбочке. Отмечается, что от сильного напряжения произошло короткое замыкание проводки. "Пенсионер пытался самостоятельно потушить пожар, но огонь перекинулся на его вещи. Пожар площадью 35 квадратных метров был потушен в течение часа. Сгорела мебель, личные вещи, крыша дома частично повреждена. Шестидесятидвухлетнего хозяина с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в реанимацию Слободзейской центральной районной больницы", - отмечено в сообщении. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250118/pridnestrove-1994401418.html

https://ria.ru/20250126/pridnestrove-1995549688.html

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в мире, молдавия, кишинев, европа, газпром, молдовагаз