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В Волгограде умер ребенок, пострадавший при пожаре в квартире

В Волгограде умер ребенок, пострадавший при пожаре в квартире - РИА Новости, 26.01.2025

В Волгограде умер ребенок, пострадавший при пожаре в квартире

Ребенок, пострадавший при пожаре в квартире в Волгограде, где погибли двое детей и пожилая женщина, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:30:00+03:00

2025-01-26T11:30:00+03:00

2025-01-26T11:30:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 26 янв — РИА Новости. Ребенок, пострадавший при пожаре в квартире в Волгограде, где погибли двое детей и пожилая женщина, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. "Ребенок 2019 года рождения поступил в крайне тяжелом состоянии, сегодня утром мальчик скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей", - заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее СК сообщал, что в субботу возник пожар в квартире дома по улице Героев Тулы в Волгограде, в результате возгорания погибли пожилая женщина и две четырехлетние девочки, ещё один ребенок был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По предварительным данным следствия, пожар начался в детской комнате.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)