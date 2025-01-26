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В Волгограде умер ребенок, пострадавший при пожаре в квартире
В Волгограде умер ребенок, пострадавший при пожаре в квартире - РИА Новости, 26.01.2025
В Волгограде умер ребенок, пострадавший при пожаре в квартире
Ребенок, пострадавший при пожаре в квартире в Волгограде, где погибли двое детей и пожилая женщина, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:30:00+03:00
2025-01-26T11:30:00+03:00
2025-01-26T11:30:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 26 янв — РИА Новости. Ребенок, пострадавший при пожаре в квартире в Волгограде, где погибли двое детей и пожилая женщина, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. "Ребенок 2019 года рождения поступил в крайне тяжелом состоянии, сегодня утром мальчик скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей", - заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее СК сообщал, что в субботу возник пожар в квартире дома по улице Героев Тулы в Волгограде, в результате возгорания погибли пожилая женщина и две четырехлетние девочки, ещё один ребенок был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По предварительным данным следствия, пожар начался в детской комнате.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде умер ребенок, пострадавший при пожаре в квартире
Пострадавший при пожаре в квартире в Волгограде мальчик умер в больнице