https://ria.ru/20250126/porazhenie-1995505816.html

На Западе назвали четыре сценария окончания конфликта на Украине

На Западе назвали четыре сценария окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 26.01.2025

На Западе назвали четыре сценария окончания конфликта на Украине

Украинский конфликт имеет четыре варианта развития событий, включая поражение Украины, пишет британская газета The Times. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T02:35:00+03:00

2025-01-26T02:35:00+03:00

2025-01-26T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский конфликт имеет четыре варианта развития событий, включая поражение Украины, пишет британская газета The Times."Хотя она (Украина. — Прим. ред.) еще не сломлена, но <…> безусловно, стоит на коленях", — говорится в материале.По версии издания, первый сценарий развития событий — это поражение Украины, которое станет возможным, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Киева. Тем не менее, полагает автор, американский лидер будет "опасаться допустить такой исход", чтобы избежать сравнения со своим предшественником Джо Байденом, которого критиковали за "корявый" вывод войск из Афганистана.Второй сценарий также предполагает прекращение помощи со стороны США, но вместо военного поражения рассматривается заключение "плохого мирного соглашения", которое приведет к разделению страны.Согласно третьему сценарию, стороны смогут договорится о прекращении огня как о промежуточном этапе перед заключением мирного соглашения и завершением конфликта.Описывая четвертый сценарий, автор делает ставку на проведение мирных переговоров, в которых "Украина будет участвовать с позиции силы", но признает, что Россия достигла значительных успехов, а без поддержки со стороны США это попросту невозможно."Без поддержки Америки у Украины нет шансов когда-либо достичь позиции, при которой она сможет вести переговоры о мирном соглашении с позиции силы", — подчеркивает он.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995442682.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995427806.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, нато