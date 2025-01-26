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СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд
СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд - РИА Новости, 26.01.2025
СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд
Американка Тована Луни, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней уже 61 день и чувствует себя хорошо, чем установила новый рекорд по... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:06:00+03:00
2025-01-26T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американка Тована Луни, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней уже 61 день и чувствует себя хорошо, чем установила новый рекорд по продолжительности жизни после подобной операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "В субботу жительница Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей женщиной, которой пересадили органы свиньи. Она здорова, полна энергии с новой почкой уже 61 день и продолжает жить", - пишет агентство. Отмечается, что только четыре других американца ранее получали экспериментальные трансплантации свиных органов: двух сердец и двух почек, однако никто их них не прожил дольше двух месяцев. Врачи рассказали агентству, что их прогнозы относительно состояния Луни вполне оптимистичны.
https://rsport.ria.ru/20250123/nurmagomedy-1995119603.html
алабама
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в мире, алабама
СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд
AP: американка с пересаженной почкой свиньи установила новый рекорд