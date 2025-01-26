https://ria.ru/20250126/peresadka-1995511707.html

СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд

СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд - РИА Новости, 26.01.2025

СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд

Американка Тована Луни, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней уже 61 день и чувствует себя хорошо, чем установила новый рекорд по... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T07:06:00+03:00

2025-01-26T07:06:00+03:00

2025-01-26T07:12:00+03:00

в мире

алабама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57be38c5b1200d098c54b148f827d6c6.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американка Тована Луни, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней уже 61 день и чувствует себя хорошо, чем установила новый рекорд по продолжительности жизни после подобной операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "В субботу жительница Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей женщиной, которой пересадили органы свиньи. Она здорова, полна энергии с новой почкой уже 61 день и продолжает жить", - пишет агентство. Отмечается, что только четыре других американца ранее получали экспериментальные трансплантации свиных органов: двух сердец и двух почек, однако никто их них не прожил дольше двух месяцев. Врачи рассказали агентству, что их прогнозы относительно состояния Луни вполне оптимистичны.

https://rsport.ria.ru/20250123/nurmagomedy-1995119603.html

алабама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алабама