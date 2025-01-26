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Овчинский: почти 800 семей переехали по реновации в Метрогородке - РИА Новости, 26.01.2025
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09:15 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/ovchinskiy-1995417700.html
Овчинский: почти 800 семей переехали по реновации в Метрогородке
Овчинский: почти 800 семей переехали по реновации в Метрогородке - РИА Новости, 26.01.2025
Овчинский: почти 800 семей переехали по реновации в Метрогородке
Жителей 12 домов, расположенных на востоке Москвы, переселили по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:15:00+03:00
2025-01-26T09:15:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жителей 12 домов, расположенных на востоке Москвы, переселили по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новый жилой комплекс находится в районе Метрогородок."В 2023 году под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу: Открытое шоссе, дом 30, жилая площадь которой превышает 54 тысячи квадратных метров. Туда начали переезжать жители сразу 13 старых домов, 12 из которых уже полностью расселены. Более 780 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной по стандартам программы реновации отделкой. Рядом с жилым комплексом находятся объекты социальной инфраструктуры, включая школу и детский сад", – приводит слова Овчинского его пресс-служба.При строительстве дома использовали технологию информационного моделирования.Кроме того, в том же районе идут работы над двумя другими домами, где построят квартиры общей площадью более 23 тысяч "квадратов".Ранее мэр Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок в трех округах столицы.
https://ria.ru/20250123/ovchinskiy-1995043195.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: почти 800 семей переехали по реновации в Метрогородке

Овчинский: в дома в районе Метрогородок переселили по реновации около 780 семей

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жителей 12 домов, расположенных на востоке Москвы, переселили по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новый жилой комплекс находится в районе Метрогородок.
"В 2023 году под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу: Открытое шоссе, дом 30, жилая площадь которой превышает 54 тысячи квадратных метров. Туда начали переезжать жители сразу 13 старых домов, 12 из которых уже полностью расселены. Более 780 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной по стандартам программы реновации отделкой. Рядом с жилым комплексом находятся объекты социальной инфраструктуры, включая школу и детский сад", – приводит слова Овчинского его пресс-служба.
При строительстве дома использовали технологию информационного моделирования.
Кроме того, в том же районе идут работы над двумя другими домами, где построят квартиры общей площадью более 23 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок в трех округах столицы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации
23 января, 09:10
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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