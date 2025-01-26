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В Севастополе объявили ракетную опасность
В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.01.2025
В Севастополе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Севастополе из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:59:00+03:00
2025-01-26T15:59:00+03:00
2025-01-26T16:03:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ракетная опасность. Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности", - написал Развожаев. Морской и наземный общественный транспорт города прекратил движение.
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Севастополе объявили ракетную опасность
Развожаев: в Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами